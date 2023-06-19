https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-avrupa-ile-asya-arasinda-254-kilometrelik-fiber-optik-kablo-baglantisi-kuruyor-1072619170.html

İsrail, Avrupa ile Asya arasında 254 kilometrelik fiber optik kablo bağlantısı kuracak

İsrail, Avrupa ile Asya arasında 254 kilometrelik fiber optik kablo bağlantısı kuracak

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail, Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında kalıcı bağlantı için Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 254... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T15:03+0300

2023-06-19T15:03+0300

2023-06-19T15:26+0300

körfez ülkeleri

asya

avrupa

israil

fiber

optik

kablo

petrol boru hattı

eylat-aşkalon petrol boru hattı anonim şirketi (eapc)

köprü

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İsrail, Akdeniz'deki Aşkelon limanı ile Kızıldeniz'in kuzeyindeki Eylat limanı arasında uzanan trans İsrail petrol boru hattı güzergahı boyunca fiber optik kablo inşa edeceğini duyurdu. 'Kıtalar arası iletişim köprüsü olacağız'İsrail devletine ait Eylat-Aşkelon (Avrupa -Asya) Boru Hattı Şirketi (EAPC) CEO'su Itzik Levy, projeyle ilgili "İsrail'i, Körfez ülkeleri ve Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir kara iletişim köprüsü olarak konumlandıracak" dedi.İsrail Maliye Bakanlığı da İsrail kıyılarına ulaşan denizaltı kablolarına bağlanacak olan kablo hattının, 25 yıllık kiralama kapsamında İsrail'de lisanslı herhangi bir telekom şirketi tarafından kullanılabileceğini belirtti. Petrol sızıntısı faciası unutulmadıİsrail'in Süveyş Kanalı'na alternatif olarak sunduğu EAPC, çevrecilerin şimşeklerini üzerine çekiyor. Aralık 2014'te boru hattının güney ucu yakınında, Evrona Tabiatı Koruma Alanı'nı 5 milyon litre petrol altında bırakarak fena halde vuran büyük miktarda petrol sızıntısı yaşanmıştı.'Sızıntıların tespit edilmesine yardımcı olacak'İsrail Maliye Bakanlığı ise boru hattı güzergâhı boyunca fiber optik konuşlandırmanın, arazideki herhangi bir değişikliğin izlenmesi ve olası sızıntıların tespit edilmesine yardımcı olacağını savundu.Faaliyetleri ulusal güvenlik gerekçesiyle çok gizli tutuluyorİsrail'in en gizli şirketlerinden biri olan EAPC ile ilgili Financial Times'ın değerlendirmesinde, "Kuruluşundan bu yana işlerini gizlilikle örten kapsamlı bir devlet kararnamesi altında faaliyet gösteriyor. İsrail, kararnamenin ulusal güvenlikle ilgili nedenlerle çıkarıldığını söylüyor" denilmişti.

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körfez ülkeleri, asya, avrupa, israil, fiber, optik, kablo, petrol boru hattı, eylat-aşkalon petrol boru hattı anonim şirketi (eapc), köprü, bağlantı, iletişim