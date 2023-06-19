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https://sputniknews.com.tr/20230619/ingiliz-kilisesinde-bir-ilk-din-adamlari-zam-talebiyle-toplandi--1072627822.html
İngiltere Kilisesi'nde bir ilk: Din adamları zam talebiyle toplandı
İngiltere Kilisesi'nde bir ilk: Din adamları zam talebiyle toplandı
İngiltere Kilisesi'nin tarihinde ilk kez din adamları resmi olarak maaşlarına zam istedi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T17:27+0300
2023-06-19T17:28+0300
dünya
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kilise
zam
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İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zam talep eden birçok farklı meslekten çalışana din adamları da eklendi. İngiltere Kilisesi’nin yaklaşık 500 yıllık tarihinde din adamları ilk kez resmi olarak zam talebinde bulundu. Kiliseye bağlı 2 binden fazla din adamını ve çalışanı temsil eden işçi sendikası Unite tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının maaşlarında Nisan 2024'ten itibaren ödenmek üzere yüzde 9.5'lik bir artış talep edildiği belirtildi. Unite, din adamlarının en düşük maaşının 29 bin 340 pound'a çıkarılmasını teklif etti.'İngiltere Kilisesi'nin bankada milyarları var'Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, "İngiltere Kilisesi'nin bankada milyarları var. Din adamlarının maaşları için istedikleri makul artışı tamamen karşılayabilirler" dedi. Din adamı ve sendika üyesi Sam Maginnis de yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl birçok din adamının hayır kurumlarına başvurmak zorunda kaldığını ifade ederek önerilen artışın maaşları enflasyonla uyumlu hale getirmek için gerekli olduğunu söyledi.İngiltere Kilisesi’ne bağlı din adamlarının aldıkları maaşlar Hristiyan cemaatlerin yardımlarıyla finanse ediliyor. Ancak Unite, ek merkezi finansman sağlanmasını talep ediyor. Kilise komitesi, maaş artışıyla ilgili tavsiyede bulunmak üzere önümüzdeki hafta toplanacak ve daha sonra nihai teklif için Eylül ayında Başpiskopos Konseyi'yle görüşecek.Kilise, geçtiğimiz yıl enerji faturalarının artması nedeniyle din adamlarına yardım etmek için piskoposluk bölgelerine 3 milyon pound bütçe ayırmıştı. Yüzbinlerce İngiliz işçi ise 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına karşı ücret artışı talebiyle greve gitmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/abdnin-illinois-eyaletindeki-kiliselerde-2-bin-cocugun-cinsel-istimara-ugradigi-ortaya-cikti-1071507020.html
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ingiltere, kilise, zam, talep, artış, avrupa, enflasyon
ingiltere, kilise, zam, talep, artış, avrupa, enflasyon

İngiltere Kilisesi'nde bir ilk: Din adamları zam talebiyle toplandı

17:27 19.06.2023 (güncellendi: 17:28 19.06.2023)
© İHA / ANDY RAINİngiltere Kilisesi'nin tarihinde ilk kez din adamları resmi olarak maaşlarına zam istedi.
İngiltere Kilisesi'nin tarihinde ilk kez din adamları resmi olarak maaşlarına zam istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© İHA / ANDY RAIN
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İngiltere Kilisesi'nin tarihinde ilk kez din adamları resmi olarak maaşlarına zam istedi.
İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zam talep eden birçok farklı meslekten çalışana din adamları da eklendi.
İngiltere Kilisesi’nin yaklaşık 500 yıllık tarihinde din adamları ilk kez resmi olarak zam talebinde bulundu.
Kiliseye bağlı 2 binden fazla din adamını ve çalışanı temsil eden işçi sendikası Unite tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının maaşlarında Nisan 2024'ten itibaren ödenmek üzere yüzde 9.5'lik bir artış talep edildiği belirtildi. Unite, din adamlarının en düşük maaşının 29 bin 340 pound'a çıkarılmasını teklif etti.

'İngiltere Kilisesi'nin bankada milyarları var'

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, "İngiltere Kilisesi'nin bankada milyarları var. Din adamlarının maaşları için istedikleri makul artışı tamamen karşılayabilirler" dedi.
Din adamı ve sendika üyesi Sam Maginnis de yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl birçok din adamının hayır kurumlarına başvurmak zorunda kaldığını ifade ederek önerilen artışın maaşları enflasyonla uyumlu hale getirmek için gerekli olduğunu söyledi.
İngiltere Kilisesi’ne bağlı din adamlarının aldıkları maaşlar Hristiyan cemaatlerin yardımlarıyla finanse ediliyor. Ancak Unite, ek merkezi finansman sağlanmasını talep ediyor.
Kilise komitesi, maaş artışıyla ilgili tavsiyede bulunmak üzere önümüzdeki hafta toplanacak ve daha sonra nihai teklif için Eylül ayında Başpiskopos Konseyi'yle görüşecek.
Kilise, geçtiğimiz yıl enerji faturalarının artması nedeniyle din adamlarına yardım etmek için piskoposluk bölgelerine 3 milyon pound bütçe ayırmıştı.
Yüzbinlerce İngiliz işçi ise 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına karşı ücret artışı talebiyle greve gitmişti.
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