https://sputniknews.com.tr/20230619/grusko-rus-ve-turk-vatandaslarin-seyahatlerinin-karsilikli-olarak-basitlestirilmesi-gundemde-1072630482.html

Gruşko: Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesi gündemde

Gruşko: Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesi gündemde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesinin gündemde olduğunu söyledi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T18:49+0300

2023-06-19T18:49+0300

2023-06-19T18:50+0300

ekonomi

aleksandr gruşko

rusya

türkiye

sergey lavrov

hakan fidan

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Basın toplantısı düzenleyen Gruşko, Rusya ile Türkiye arasında vize rejiminin basitleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.Gruşko, Rus vatandaşların Türkiye'ye ve Türk vatandaşların Rusya'ya seyahatlerinin daha fazla basitleştirilmesi konusunun Moskova ve Ankara arasında istişare edildiğini belirtti.Vizesiz rejime geçilmesinin ciddi bir çalışma gerektirdiğini kaydeden Gruşko, şu an itibarıyla böyle bir çalışma yapılmadığını ifade etti.'Lavrov ve Fidan öngörülür bir gelecekte görüşebilir'Bu arada Gruşko, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un öngörülür bir gelecekte görüşebileceğini kaydetti.Gruşko, "Henüz bakanların görüşmesiyle ilgili somut planlar yok ancak genel olarak siyasi temas ve ikili ilişki dinamiğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu temasın öngörülebilir bir gelecekte, fazla bir gecikme olmadan kurulacağını düşünüyorum" dedi.Gruşko, Lavrov ve Fidan'ın telefonda konuşarak yüz yüze görüşme meselesini ele aldığını da anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-rusya-ile-nato-arasinda-askeri-kanallar-acik-1066868190.html

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aleksandr gruşko, rusya, türkiye, sergey lavrov, hakan fidan