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https://sputniknews.com.tr/20230619/grusko-rus-ve-turk-vatandaslarin-seyahatlerinin-karsilikli-olarak-basitlestirilmesi-gundemde-1072630482.html
Gruşko: Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesi gündemde
Gruşko: Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesi gündemde
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesinin gündemde olduğunu söyledi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T18:49+0300
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ekonomi
aleksandr gruşko
rusya
türkiye
sergey lavrov
hakan fidan
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Basın toplantısı düzenleyen Gruşko, Rusya ile Türkiye arasında vize rejiminin basitleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.Gruşko, Rus vatandaşların Türkiye'ye ve Türk vatandaşların Rusya'ya seyahatlerinin daha fazla basitleştirilmesi konusunun Moskova ve Ankara arasında istişare edildiğini belirtti.Vizesiz rejime geçilmesinin ciddi bir çalışma gerektirdiğini kaydeden Gruşko, şu an itibarıyla böyle bir çalışma yapılmadığını ifade etti.'Lavrov ve Fidan öngörülür bir gelecekte görüşebilir'Bu arada Gruşko, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un öngörülür bir gelecekte görüşebileceğini kaydetti.Gruşko, "Henüz bakanların görüşmesiyle ilgili somut planlar yok ancak genel olarak siyasi temas ve ikili ilişki dinamiğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu temasın öngörülebilir bir gelecekte, fazla bir gecikme olmadan kurulacağını düşünüyorum" dedi.Gruşko, Lavrov ve Fidan'ın telefonda konuşarak yüz yüze görüşme meselesini ele aldığını da anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-rusya-ile-nato-arasinda-askeri-kanallar-acik-1066868190.html
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aleksandr gruşko, rusya, türkiye, sergey lavrov, hakan fidan
aleksandr gruşko, rusya, türkiye, sergey lavrov, hakan fidan

Gruşko: Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesi gündemde

18:49 19.06.2023 (güncellendi: 18:50 19.06.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus ve Türk vatandaşların seyahatlerinin karşılıklı olarak basitleştirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Gruşko, Rusya ile Türkiye arasında vize rejiminin basitleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gruşko, Rus vatandaşların Türkiye'ye ve Türk vatandaşların Rusya'ya seyahatlerinin daha fazla basitleştirilmesi konusunun Moskova ve Ankara arasında istişare edildiğini belirtti.

Vizesiz rejime geçilmesinin ciddi bir çalışma gerektirdiğini kaydeden Gruşko, şu an itibarıyla böyle bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

'Lavrov ve Fidan öngörülür bir gelecekte görüşebilir'

Bu arada Gruşko, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un öngörülür bir gelecekte görüşebileceğini kaydetti.

Gruşko, "Henüz bakanların görüşmesiyle ilgili somut planlar yok ancak genel olarak siyasi temas ve ikili ilişki dinamiğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu temasın öngörülebilir bir gelecekte, fazla bir gecikme olmadan kurulacağını düşünüyorum" dedi.

Gruşko, Lavrov ve Fidan'ın telefonda konuşarak yüz yüze görüşme meselesini ele aldığını da anımsattı.
Rusya bayrağı- NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ile NATO arasında askeri kanallar açık
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