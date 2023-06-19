https://sputniknews.com.tr/20230619/fsb-zaporojyenin-rusya-tarafindan-atanmis-idarecilerine-planlanan-saldiriyi-onledik-1072614743.html

FSB: Zaporojye’nin Rusya tarafından atanmış idarecilerine planlanan saldırıyı önledik

FSB: Zaporojye’nin Rusya tarafından atanmış idarecilerine planlanan saldırıyı önledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Zaporojye’nin Rusya tarafından göreve getirilen idarecilerine karşı saldırı düzenlemeyi planlayan Ukraynalı bir... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T12:40+0300

2023-06-19T12:40+0300

2023-06-19T12:40+0300

ukrayna krizi

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

zaporojye

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FSB’nin, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Zaporojye’nin Rusya tarafından atanmış idarecilerine saldırı planlayan bir kadını yakalayıp gözaltına aldığı kaydedildi. Söz konusu şüphelinin, Ukrayna istihbaratı ile işbirliği yaptığı ve Zaporojye’nin yerel sakinleri içinden seçildiği belirtildi.Ukrayna askeri istihbaratının FSB tarafından önü kesilen planının, Zaprorojye’nin askeri-sivil idaresinin yöneticileri ile güvenlik güçlerine karşı terör saldırıları düzenlenmesini içerdiği kaydediliyor.FSB’nin düzenlediği operasyon sırasında yakalanan işbirlikçi ile beraber saldırı için kullanılması planlanan araçların da ele geçirildiği, ayrıca Ukraynalı istihbaratçılarla iletişim için kullandığı kanallar ile finansman kaynaklarının da belirlendiği kaydedildi.FSB, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri bir dizi terör eylemi ve sabotaj planını gerçekleşmeden engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

zaporojye

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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), zaporojye