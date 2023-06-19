https://sputniknews.com.tr/20230619/f1-kanada-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1072599635.html
F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen birinci sırada tamamladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T00:15+0300
2023-06-19T00:15+0300
2023-06-19T00:15+0300
spor
max verstappen
kanada
formula 1
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Sezonun 9. yarışı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.Hollandalı pilot Verstappen, yarışı zirvede tamamlarken liderin 9.570 saniye arkasındaki İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ikinci, liderin 14.168 saniye gerisindeki Mercedes takımının tecrübeli Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230618/motogp-almanya-grand-prixsini-jorge-martin-kazandi-1072598456.html
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max verstappen, kanada, formula 1
max verstappen, kanada, formula 1
F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen birinci sırada tamamladı.
Sezonun 9. yarışı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Hollandalı pilot Verstappen, yarışı zirvede tamamlarken liderin 9.570 saniye arkasındaki İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ikinci, liderin 14.168 saniye gerisindeki Mercedes takımının tecrübeli Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.