https://sputniknews.com.tr/20230619/erzurumda-deprem-1072621836.html
Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem
AFAD, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:55+0300
2023-06-19T14:55+0300
2023-06-19T15:19+0300
türkiye
erzurum
deprem
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Saat 14.43'te gerçekleşen deprem 12,52 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/adanada-deprem-aninin-goruntusu-ortaya-cikti-1072604192.html
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erzurum, deprem, afad
Erzurum'da deprem
14:55 19.06.2023 (güncellendi: 15:19 19.06.2023) Abone ol
AFAD, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 14.43'te gerçekleşen deprem 12,52 kilometre derinlikte meydana geldi.