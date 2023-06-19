https://sputniknews.com.tr/20230619/erkan-bastan-numan-kurtulmusa-can-atalay-ziyareti-1072632474.html

Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti

Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T21:40+0300

2023-06-19T21:40+0300

2023-06-19T21:40+0300

politika

can atalay

numan kurtulmuş

erkan baş

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Erkan Baş görüşmede, TİP Milletvekili Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin itirazını dile getirdi.Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti” açıklaması yapıldı.

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can atalay, numan kurtulmuş, erkan baş