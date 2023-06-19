Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230619/erkan-bastan-numan-kurtulmusa-can-atalay-ziyareti-1072632474.html
Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti
Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti
Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T21:40+0300
2023-06-19T21:40+0300
politika
can atalay
numan kurtulmuş
erkan baş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072632588_4:0:655:366_1920x0_80_0_0_b0e28208def75cf82db2572f55b0c8ce.png
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Erkan Baş görüşmede, TİP Milletvekili Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin itirazını dile getirdi.Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti” açıklaması yapıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072632588_85:0:573:366_1920x0_80_0_0_86d3dbc6c4f0a6f1e3f0633d76b02623.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
can atalay, numan kurtulmuş, erkan baş
can atalay, numan kurtulmuş, erkan baş

Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti

21:40 19.06.2023
© Twitter/ TBMMErkan Baş ve Numan Kurtulmuş
Erkan Baş ve Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Twitter/ TBMM
Abone olTelegram
Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve hukukçuların görüşleri ve itirazlarını iletti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Erkan Baş görüşmede, TİP Milletvekili Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin itirazını dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti” açıklaması yapıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала