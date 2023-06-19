https://sputniknews.com.tr/20230619/erkan-bastan-numan-kurtulmusa-can-atalay-ziyareti-1072632474.html
Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti
Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti
Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T21:40+0300
2023-06-19T21:40+0300
2023-06-19T21:40+0300
politika
can atalay
numan kurtulmuş
erkan baş
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Erkan Baş görüşmede, TİP Milletvekili Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin itirazını dile getirdi.Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti” açıklaması yapıldı.
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can atalay, numan kurtulmuş, erkan baş
can atalay, numan kurtulmuş, erkan baş
Erkan Baş'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay’ ziyareti
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve hukukçuların görüşleri ve itirazlarını iletti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Erkan Baş görüşmede, TİP Milletvekili Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin itirazını dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti” açıklaması yapıldı.