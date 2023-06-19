https://sputniknews.com.tr/20230619/egmden-yesil-sol-partili-saki-hakkinda-suc-duyurusu-1072614882.html
EGM'den Yeşil Sol Partili Saki hakkında suç duyurusu
EGM'den Yeşil Sol Partili Saki hakkında suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polisler için "işgalci" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Yeşil... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T12:58+0300
2023-06-19T12:58+0300
2023-06-19T12:58+0300
türkiye
polis
yeşil sol parti
suç duyurusu
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türk milletinin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik "işgalci" hakaretinin asla kabul edilemeyeceği belirtildi.İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba polisler tarafından izin verilmediğinin aktarıldığı açıklamada, "İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize işgalci diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/fatih-portakal-ve-yesil-sol-parti-sandik-kurulu-uyesi-hakkinda-suc-duyurusu-1071688086.html
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polis, yeşil sol parti, suç duyurusu
polis, yeşil sol parti, suç duyurusu
EGM'den Yeşil Sol Partili Saki hakkında suç duyurusu
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polisler için "işgalci" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türk milletinin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik "işgalci" hakaretinin asla kabul edilemeyeceği belirtildi.
İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba polisler tarafından izin verilmediğinin aktarıldığı açıklamada, "İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize işgalci diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.