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CHP Sözcüsü'nün 'Aman yerler kaygan' uyarısına Ümit Özdağ'dan 'Sağlam basıyoruz' yanıtı
CHP Sözcüsü'nün 'Aman yerler kaygan' uyarısına Ümit Özdağ'dan 'Sağlam basıyoruz' yanıtı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T13:42+0300
2023-06-19T13:42+0300
politika
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ümit özdağ
zafer partisi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezine gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Çıkışta açıklamalarda bulunan iki lider seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve yerel yönetimlerle ilgili konuştuklarını söylediler.CHP Sözcüsü ile Özdağ arasında ilginç diyalogCHP Genel Merkezine giriş esnasında Faik Öztrak ile arasında geçen diyaloğu paylaşan Ümit Özdağ, “Genel seçim sürecinde Zafer Partisi’ni bir kez ziyaret etmişti, önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Hem değerlendirme yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken CHP sözcüsü, ‘aman dikkat edin yerler kaygan burada’ dedi. Biz de gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık” diye konuştu.'Yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik'Görüşmenin içeriğine dair bilgilendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “İki siyasetçi bir araya gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Orta Doğu’yu, dünyadaki gelişmeleri beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
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seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit özdağ, zafer partisi
seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit özdağ, zafer partisi

CHP Sözcüsü'nün 'Aman yerler kaygan' uyarısına Ümit Özdağ'dan 'Sağlam basıyoruz' yanıtı

13:42 19.06.2023
© AACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezine gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Çıkışta açıklamalarda bulunan iki lider seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve yerel yönetimlerle ilgili konuştuklarını söylediler.

CHP Sözcüsü ile Özdağ arasında ilginç diyalog

CHP Genel Merkezine giriş esnasında Faik Öztrak ile arasında geçen diyaloğu paylaşan Ümit Özdağ, “Genel seçim sürecinde Zafer Partisi’ni bir kez ziyaret etmişti, önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Hem değerlendirme yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken CHP sözcüsü, ‘aman dikkat edin yerler kaygan burada’ dedi. Biz de gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık” diye konuştu.

'Yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik'

Görüşmenin içeriğine dair bilgilendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “İki siyasetçi bir araya gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Orta Doğu’yu, dünyadaki gelişmeleri beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
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