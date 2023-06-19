https://sputniknews.com.tr/20230619/cad-ordusu-fransiz-askerlerini-tek-siraya-dizdi--1072614312.html

Çad ordusu Fransız askerlerini tek sıraya dizdi

Çad ordusu Fransız askerlerini tek sıraya dizdi

Çad ordusunun, Sudan sınırındaki üsse zırhlı araçla izinsiz giren Fransız askerlerini durdurmasına ilişkin görüntüler gündem oldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T12:38+0300

2023-06-19T12:38+0300

2023-06-19T12:38+0300

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Çad ordusuna bağlı askerlerin silah ve ekipmanlarını aldığı 5 Fransız askerini sıraya dizerek oturtması yer alıyor.Çadlı rütbeli bir asker de telefonla görüşerek durumu üstlerine izah ederken, "Üsse izinsiz giren ve görev yetki belgeleri olmayan Fransız askerlerini alıkoyup silahlarını aldım" ifadesini kullanıyor.Çadlı rütbeli askerin, Fransız askerlerinin tercümanına yönelttiği "Görev yetki belgeniz var mı?" sorusuna cevap alamaması dikkati çekiyor.Videoda, tercümanın Fransız askerlerinin ülkenin doğusundaki Abeche bölgesinden geldiklerini söylediği işitiliyor.Çad güvenlik kaynakları, Fransız askerlerinin üsse izinsiz girdiğini açıkladıÇad güvenlik kaynakları, AA muhabirine, Fransız askerlerinin zırhlı araçla Sudan sınırındaki Adre askeri üssüne görev yetki belgeleri olmadan giriş yaptığını belirtti.Öte yandan Fransa ordu sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü, Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevi sırasında yaşanan olaya ait olduğunu belirtti.Fransız askerlerinin bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından alınmış izinleri bulunduğunu ifade eden Gaudilliere, askerlerin görev sırasında devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini aktardı.Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan şekilde yapıldı" diyerek, Fransız askerlerin gerekli izinleri olduğu için durumun hemen çözüldüğünü savundu.Fransız askerlerinin Sudan sınırında görülmesi şüphe uyandırdıÖte yandan bazı Twitter kullanıcıları, Fransız askerlerinin çatışmaların yaşandığı Sudan sınırında görülmesinin 'şüphe uyandırıcı' olduğu değerlendirmesini yaptı.Bir kullanıcı da askerlerin alıkonulmasının Fransız ordusunun Afrika'da 'güç kaybı' yaşadığının göstergesi olduğunu belirtti.Fransa kıtada eski nüfuzunu korumakta zorlanıyorFransa 2013'te konuşlandırdığı askerlerini Malili yetkililerin talebiyle, iki ülke arasında yaşanan siyasi krizin ardından geçen yıl tamamen çekmek zorunda kalmıştı.Afrika'daki Sahel bölgesinden tamamen ayrılmak istemeyen Fransa, Mali'den çektiği askeri unsurlarının bir kısmını Çad ve Nijer'e kaydırmıştı.Uzmanlar, Paris yönetiminin Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Nijer, Çad gibi eski sömürgelerinde halk arasında yükselen Fransız karşıtlığı nedeniyle eski nüfuzunu korumakta zorlandığı değerlendirmelerini yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230228/macron-afrikadaki-fransiz-askeri-usleri-donustureceklerini-ve-azaltacaklarini-duyurdu-1067580882.html

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