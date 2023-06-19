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https://sputniknews.com.tr/20230619/brezilyanin-guneyinde-etkili-olan-kasirgada-olu-sayisi-13e-yukseldi-1072600700.html
Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e yükseldi
Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e yükseldi
Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e, kayıp sayısı ise 20'ye çıktı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T04:09+0300
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dünya
brezilya
kasırga
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Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 40 kasabada etkili olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını bildirdi.Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü, 20 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla bölgeye iki bakanın gönderildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi, otoyol ve caddeler trafiğe kapatıldı.Enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı kasabalara halen elektrik verilemiyor.Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini artırma kararı aldı.
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brezilya, kasırga
brezilya, kasırga

Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e yükseldi

04:09 19.06.2023
© AP PhotoBrezilya'da kasırga
Brezilya'da kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AP Photo
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Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e, kayıp sayısı ise 20'ye çıktı.
Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 40 kasabada etkili olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını bildirdi.
Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü, 20 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla bölgeye iki bakanın gönderildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi, otoyol ve caddeler trafiğe kapatıldı.
Enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı kasabalara halen elektrik verilemiyor.
Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini artırma kararı aldı.
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