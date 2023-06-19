https://sputniknews.com.tr/20230619/bild-almanya-amonyak-boru-hattinin-ukrayna-ordusu-tarafindan-patlatildigi-ihtimalini-dislamiyor-1072630071.html

Bild: Almanya, amonyak boru hattının Ukrayna ordusu tarafından patlatıldığı ihtimalini dışlamıyor

Bild: Almanya, amonyak boru hattının Ukrayna ordusu tarafından patlatıldığı ihtimalini dışlamıyor

Alman Bild gazetesi, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından havaya uçurulduğu ihtimalini... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T18:35+0300

2023-06-19T18:35+0300

2023-06-19T18:35+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Gazetenin Almanya Savunma Bakanlığı’nın ‘sadece resmi kullanıma mahsustur’ şerhli bir raporuna dayandırdığı haberine göre kurum, Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından havaya uçurulduğu ihtimalini göz ardı etmiyor.Rapora göre bakanlığın uzmanları, Ukraynalıların Rus kuvvetlerini zayıflatmak için temas hattının çok ötesinde sabotajlar düzenlediklerine dikkat çekiyor. Raporda özellikle, ‘(Tolyatti-Odessa) boru hattının yıkımına Ukrayna tarafının katılımının’ göz ardı edilemeyeceği belirtiliyor.Uzmanlar ayrıca, boru hattının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgede bulunduğunu belirtiyor, ayrıca özel askeri harekatın başlamasından bu yana çalışmayan amonyak boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin en çok Rusya’nın yararına olduğuna işaret ediyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı karşı taarruzla ilgili durumun da analiz edildiği raporda uzmanlar, Rus ordusu Ukrayna’nın saldırılarını püskürtürken, düşmana zarar vermek için giderek daha fazla ‘hava, füze ve insansız hava aracı saldırılarına’ ağırlık verdiğini ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca Rus ordusunun Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde 'hala baskı altında olduğuna' inanıyor.

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