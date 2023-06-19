https://sputniknews.com.tr/20230619/asgari-ucrette-taraflarin-teklifleri-netlesti-1072750179.html
Asgari ücrette tarafların teklifleri netleşti
Asgari ücrette tarafların teklifleri netleşti
Türkiye'nin gündemindeki asgari ücret tartışmaları nasıl sonuçlanacak? Gündeme ilişkin ayrıntılar, Açık Alan'da ele alındı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:32+0300
2023-06-19T14:32+0300
2023-06-22T14:32+0300
açik alan
radyo
asgari ücret
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Asgari ücrette tarafların teklifleri netleşti
Asgari ücrette tarafların teklifleri netleşti
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan programında asgari ücret tartışmaları, tarafların teklifleri ve olası sonuçlar değerlendirildi.
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Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
radyo, asgari ücret, аудио
radyo, asgari ücret, аудио
Asgari ücrette tarafların teklifleri netleşti
14:32 19.06.2023 (güncellendi: 14:32 22.06.2023) Abone ol
Türkiye'nin gündemindeki asgari ücret tartışmaları nasıl sonuçlanacak? Gündeme ilişkin ayrıntılar, Açık Alan'da ele alındı.
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan programında asgari ücret tartışmaları, tarafların teklifleri ve olası sonuçlar değerlendirildi.