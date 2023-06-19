https://sputniknews.com.tr/20230619/aractaki-lpg-tanki-patladi-zaporojye-basbakan-yardimcisi-epifanov-yaralandi-1072627038.html

Araçtaki LPG tankı patladı, Zaporojye Başbakan Yardımcısı Epifanov yaralandı

Araçtaki LPG tankı patladı, Zaporojye Başbakan Yardımcısı Epifanov yaralandı

Zaporojye Bölgesi Başbakan Yardımcısı Vladimir Epifanov, Kırım'da bulunduğu sırada aracındaki LPG tankının patlaması sonucu yaralandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T16:54+0300

2023-06-19T16:54+0300

2023-06-19T16:54+0300

ukrayna krizi

zaporojye

lng

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

patlama

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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Zaporojye Bölgesi Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayı Epifanov'u taşıyan aracın Simferepol'de Yevpatoriya karayolunda bu sabah saat 04:00'te infilak ettiğini belirtti.Rogov, Epifanov'la birlikte sekreterinin ve korumasının bulunduğu Land Cruiser marka araçtaki patlamanın LPG tankından kaynaklandığını kaydetti.Patlamanın ardından aracın bariyerlere çarptığını anlatan Rogov, araçtaki üç kişinin de baş, gövde ve kollarında yüzde 30-50 düzeyinde ağır yanıklar oluştuğunu ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.Rogov, Epifanov'un araçtaki LPG tankının bir gün önce Simferopol'deki bir serviste muayene edildiğini söylediğini aktardı.

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zaporojye, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), patlama