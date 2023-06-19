https://sputniknews.com.tr/20230619/ak-partide-yeni-gorevlendirmeler-1072630362.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti'de yeni görevlendirmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti'de yeni görevlendirmeler
AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T18:40+0300
2023-06-19T18:40+0300
2023-06-19T18:51+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
görevlendirme
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AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi.Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu.AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, recep tayyip erdoğan, görevlendirme
ak parti, recep tayyip erdoğan, görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti'de yeni görevlendirmeler
18:40 19.06.2023 (güncellendi: 18:51 19.06.2023) Abone ol
AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi.
Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu.
AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.