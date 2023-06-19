https://sputniknews.com.tr/20230619/ak-partide-yeni-gorevlendirmeler-1072630362.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti'de yeni görevlendirmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti'de yeni görevlendirmeler

AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T18:40+0300

2023-06-19T18:40+0300

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politika

ak parti

recep tayyip erdoğan

görevlendirme

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AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi.Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu.AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

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ak parti, recep tayyip erdoğan, görevlendirme