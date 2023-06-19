https://sputniknews.com.tr/20230619/adanada-4-buyuklugunde-deprem-1072601388.html

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T06:25+0300

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türkiye

adana

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230619/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1072601065.html

türkiye

adana

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adana, deprem, afad