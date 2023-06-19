https://sputniknews.com.tr/20230619/adalet-bakani-tunc-konutta-kiraya-yuzde-25-sinirlama-getiren-duzenleme-uzatilacak-1072631238.html
Adalet Bakanı Tunç: Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak
Adalet Bakanı Tunç: Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak
Adalet Bakanı Tunç, "Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek"... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T19:14+0300
2023-06-19T19:14+0300
2023-06-19T19:14+0300
politika
kira
adalet bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072140998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb946006863fd0ba674b38fb4bdc801b.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak. Genel af konusu gündemimizde yok." dedi. Kira düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor." açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda kira artışlarına değinerek şöyle konuşmuştu: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini geliştirerek devam ettireceğiz. İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımız enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072140998_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bf0b5a83597daee4ca41645b6e489e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kira, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Tunç: Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, "Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak. Genel af konusu gündemimizde yok." dedi. Kira düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor." açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda kira artışlarına değinerek şöyle konuşmuştu: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini geliştirerek devam ettireceğiz. İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımız enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edecek.