https://sputniknews.com.tr/20230619/abdulkadir-selvi-yazdi-persembe-gunu-ciddi-oranda-bir-faiz-artisi-olacak-1072602850.html
Abdulkadir Selvi yazdı: Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak
Abdulkadir Selvi yazdı: Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak
Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Abdulkadir Selvi yazısında, "Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T07:57+0300
2023-06-19T07:57+0300
2023-06-19T07:57+0300
türkiye
abdulkadir selvi
merkez bankası
faiz
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısında ‘ciddi oranda bir faiz artışı’ olacağını söyledi."Ekonomi nereye gidiyor, faiz artırımı olacak mı?" başlıklı yazısında Selvi, "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum.Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230616/merkez-bankasindan-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1072522378.html
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abdulkadir selvi, merkez bankası, faiz
abdulkadir selvi, merkez bankası, faiz
Abdulkadir Selvi yazdı: Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak
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Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Abdulkadir Selvi yazısında, "Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısında ‘ciddi oranda bir faiz artışı’ olacağını söyledi.
"Ekonomi nereye gidiyor, faiz artırımı olacak mı?" başlıklı yazısında Selvi, "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum.
Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum."