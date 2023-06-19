https://sputniknews.com.tr/20230619/abd-disisleri-bakani-blinken-cin-lideri-si-ile-gorusecek-1072607492.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin lideri Şi ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin lideri Şi ile görüşecek

Çin lideri Şi Cinping'in, resmi temaslar için Çin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı bugün kabul edeceği duyuruldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T11:17+0300

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Son dönemde tırmanan gerilimi durdurmak için Çin'de bulunan ve dün mevkidaşı Çin Gang ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği bildirildi. Görüşmenin öğleden sonra yapılması planlanıyor. Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Çin'i ziyaret eden en üst düzey ABD yetkilisi olmasının yanı sıra Blinken, 5 yıl sonra ülkeye giden ilk dışişleri bakanı oldu.Blinken'ın ziyaretinin, önümüzdeki aylarda Şi ile Biden arasında yapılacak bir görüşme de dahil olmak üzere üst düzey toplantılara kapı aralayacağı düşünülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230618/abd-ve-cin-disisleri-bakanlari-pekinde-gorustu-1072596152.html

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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, görüşme, ikili görüşme, antony blinken, şi cinping, asya & pasifik