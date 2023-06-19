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https://sputniknews.com.tr/20230619/81-il-baskanindan-aksenere-destek-1072634621.html
81 il başkanından Akşener'e destek
81 il başkanından Akşener'e destek
İYİ Parti'nin tüm il başkanları, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıkladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T22:48+0300
2023-06-19T22:49+0300
politika
meral akşener
iyi parti
destek
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İYİ Parti'nin tüm il başkanları, Genel Başkan Meral Akşener'e ortak bir metinle destek açıkladı.Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde yayımlanan ortak açıklama şöyle:"İYİ Parti, Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral AKŞENER'i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 27 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş bir siyasi partidir.Kuruluşundan bugüne değin yüce Türk milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak genel seçim sonrası 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir.Kurultaydan partimizin birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.Bu inançla, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede ardında ve yanındayız.İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."
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meral akşener, iyi parti, destek
meral akşener, iyi parti, destek

81 il başkanından Akşener'e destek

22:48 19.06.2023 (güncellendi: 22:49 19.06.2023)
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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İYİ Parti'nin tüm il başkanları, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıkladı.
İYİ Parti'nin tüm il başkanları, Genel Başkan Meral Akşener'e ortak bir metinle destek açıkladı.
Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde yayımlanan ortak açıklama şöyle:
"İYİ Parti, Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral AKŞENER'i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 27 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş bir siyasi partidir.
Kuruluşundan bugüne değin yüce Türk milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak genel seçim sonrası 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir.
Kurultaydan partimizin birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.
Bu inançla, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede ardında ve yanındayız.
İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.
Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.
Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."
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