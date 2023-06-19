73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor: 'Okumak mutlu ediyor, zevk almasam yapamam'

© İHA Daha sonra 2017 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi gören Duran, 2018 yılında bu eğitiminden de başarıyla mezun oldu. 2019 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği yüksek lisansından mezun olan Duran, 2020 yılında ise Çukurova Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanından, 2021 yılında Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme bölümünden, 2022 yılında ise Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu. Şuanda Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 7. yüksek lisans eğitimini sürdüren Duran, eğitim hayatıyla herkese örnek oluyor.