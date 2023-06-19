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73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor: 'Okumak mutlu ediyor, zevk almasam yapamam'
73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor: 'Okumak mutlu ediyor, zevk almasam yapamam'
Adana’da yaşayan 73 yaşındaki İnşaat Mühendisi Resul Duran, bir lisans, 6 yüksek lisans bitirdi. Şu anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 7. yüksek... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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adana, fotoğraf, yüksek lisans, yaşlı, фото
adana, fotoğraf, yüksek lisans, yaşlı, фото

73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor: 'Okumak mutlu ediyor, zevk almasam yapamam'

11:54 19.06.2023 (güncellendi: 11:55 19.06.2023)
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Adana’da yaşayan 73 yaşındaki İnşaat Mühendisi Resul Duran, bir lisans, 6 yüksek lisans bitirdi. Şu anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 7. yüksek lisans eğitimini sürdüren Duran, "'Okumak mutlu ediyor, zevk almasam yapamam" dedi.
© İHA73 yaşındaki Resul Duran, 1974 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi/Mühendislik Yüksekokulu’ndan İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Okumayı ve araştırmayı çok seven Duran, İnşaat Mühendisi olarak yıllarca çalıştı. Duran, emekli olduktan sonra da okuma aşkını hiç bırakmadı. Emekliliğinde bir süre eczacı eşine yardım ederek vaktini geçiren Duran, ilk olarak 2016 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansına kaydolup buradaki eğitimini başarıyla bitirdi.
73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
73 yaşındaki Resul Duran, 1974 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi/Mühendislik Yüksekokulu’ndan İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Okumayı ve araştırmayı çok seven Duran, İnşaat Mühendisi olarak yıllarca çalıştı. Duran, emekli olduktan sonra da okuma aşkını hiç bırakmadı. Emekliliğinde bir süre eczacı eşine yardım ederek vaktini geçiren Duran, ilk olarak 2016 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansına kaydolup buradaki eğitimini başarıyla bitirdi.
© İHADaha sonra 2017 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi gören Duran, 2018 yılında bu eğitiminden de başarıyla mezun oldu. 2019 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği yüksek lisansından mezun olan Duran, 2020 yılında ise Çukurova Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanından, 2021 yılında Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme bölümünden, 2022 yılında ise Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu. Şuanda Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 7. yüksek lisans eğitimini sürdüren Duran, eğitim hayatıyla herkese örnek oluyor.
73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Daha sonra 2017 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi gören Duran, 2018 yılında bu eğitiminden de başarıyla mezun oldu. 2019 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği yüksek lisansından mezun olan Duran, 2020 yılında ise Çukurova Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanından, 2021 yılında Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme bölümünden, 2022 yılında ise Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu. Şuanda Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 7. yüksek lisans eğitimini sürdüren Duran, eğitim hayatıyla herkese örnek oluyor.
© İHA

Resul Duran, “Şu anda 8.üniversitemi bitireceğim. Bittikten sonra kendime başka bir şey mutlaka bulurum. Emekli olduktan sonra bir boşluk hissettim ve böyle başladım. Şu anda 7. yüksek lisansımı yapıyorum. Ayrıca bir de lisans eğitim var. Bundan zevk alıyorum. Zevk almasam yapamam. Hep iyi bir öğrenci olmaya çalıştım. Diğer öğrencilere de örnek olmak beni mutlu ediyor” diye konuştu.

Resul Duran, “Şu anda 8.üniversitemi bitireceğim. Bittikten sonra kendime başka bir şey mutlaka bulurum. Emekli olduktan sonra bir boşluk hissettim ve böyle başladım. Şu anda 7. yüksek lisansımı yapıyorum. Ayrıca bir de lisans eğitim var. Bundan zevk alıyorum. Zevk almasam yapamam. Hep iyi bir öğrenci olmaya çalıştım. Diğer öğrencilere de örnek olmak beni mutlu ediyor” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Resul Duran, “Şu anda 8.üniversitemi bitireceğim. Bittikten sonra kendime başka bir şey mutlaka bulurum. Emekli olduktan sonra bir boşluk hissettim ve böyle başladım. Şu anda 7. yüksek lisansımı yapıyorum. Ayrıca bir de lisans eğitim var. Bundan zevk alıyorum. Zevk almasam yapamam. Hep iyi bir öğrenci olmaya çalıştım. Diğer öğrencilere de örnek olmak beni mutlu ediyor” diye konuştu.

© İHAYüksek lisans eğitimlerini hobi olarak yaptığını vurgulayan Duran, “Okumak beni çok mutlu ediyor. Değişik hocalarla tanıştım. Bazı boşluklarım vardı ve onları doldurdum. Okulda veya hayatta bazı şeyleri yakalayamıyorsunuz. Bunları doldurmak beni mutlu ediyor. Okuma azmim devam edecek. Çukurova Üniversitesi’nde 3, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 3 bölüm kaldı. İnşallah devam edeceğim” dedi.
73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yüksek lisans eğitimlerini hobi olarak yaptığını vurgulayan Duran, “Okumak beni çok mutlu ediyor. Değişik hocalarla tanıştım. Bazı boşluklarım vardı ve onları doldurdum. Okulda veya hayatta bazı şeyleri yakalayamıyorsunuz. Bunları doldurmak beni mutlu ediyor. Okuma azmim devam edecek. Çukurova Üniversitesi’nde 3, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 3 bölüm kaldı. İnşallah devam edeceğim” dedi.
© İHAOkula severek gittiğini anlatan Duran, yaşıtı birçok arkadaşının da vefat ettiğini söyledi. Duran, “Benim çok arkadaşım vefat etti. Yaşıtlarım bana gıpta ediyorlar ama bundan sonra o fırsatı onların yakalaması zor. O fırsatı yakalarlarsa ancak bu şekilde yüksek lisans eğitimi yaparlar” ifadelerini kullandı.
73 yaşında 7. yüksek lisansını yapıyor - Sputnik Türkiye
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© İHA
Okula severek gittiğini anlatan Duran, yaşıtı birçok arkadaşının da vefat ettiğini söyledi. Duran, “Benim çok arkadaşım vefat etti. Yaşıtlarım bana gıpta ediyorlar ama bundan sonra o fırsatı onların yakalaması zor. O fırsatı yakalarlarsa ancak bu şekilde yüksek lisans eğitimi yaparlar” ifadelerini kullandı.
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