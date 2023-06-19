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18 çocuğunu eve dönüştürdüğü mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum'
18 çocuğunu eve dönüştürdüğü mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum'
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan 81 yaşındaki Şükrü Kurt, sarp kayalıkların bulunduğu Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, mağara, çocuk, malatya, фото
fotoğraf, mağara, çocuk, malatya, фото

18 çocuğunu eve dönüştürdüğü mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum'

13:37 19.06.2023 (güncellendi: 13:56 19.06.2023)
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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan 81 yaşındaki Şükrü Kurt, sarp kayalıkların bulunduğu Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır yaşam sürüyor.
© AA / Bayram AyhanBölgenin turizm alanları arasında yer alan Levent Vadisi'ndeki Neolitik Çağlar'dan kalma kalıntıların bulunduğu mağaralarla çevrili Küçükkürne köyü sakinlerinden Şükrü Kurt, farklı yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.
18 çocuğunu mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum' - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Bayram Ayhan
Bölgenin turizm alanları arasında yer alan Levent Vadisi'ndeki Neolitik Çağlar'dan kalma kalıntıların bulunduğu mağaralarla çevrili Küçükkürne köyü sakinlerinden Şükrü Kurt, farklı yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.
© AA / Bayram AyhanSarp kayalıkların arasından ulaşılan bir mağarayı eve dönüştüren 81 yaşındaki Kurt, burada dünyaya gelen 18 çocuğunu büyüttü. 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'daki oğlunun yanına giden ve daha sonra yeniden ‘evine’ dönen Kurt'un yaşantısı, bölgeye gelen turistlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
18 çocuğunu mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum' - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Bayram Ayhan
Sarp kayalıkların arasından ulaşılan bir mağarayı eve dönüştüren 81 yaşındaki Kurt, burada dünyaya gelen 18 çocuğunu büyüttü. 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'daki oğlunun yanına giden ve daha sonra yeniden ‘evine’ dönen Kurt'un yaşantısı, bölgeye gelen turistlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
© AA / Bayram AyhanKurt, atalarının bu bölgeyi yaylalık olarak kullandığını, mağaraları da süt ve peynir gibi ürünleri saklamak için kullandığını hatırlattı. Babasının ölümünün ardından bölgenin kendilerine kaldığını anlatan Kurt, çeşitli işler yaptıktan sonra bu mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleştiğini anlattı.
18 çocuğunu mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum' - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Bayram Ayhan
Kurt, atalarının bu bölgeyi yaylalık olarak kullandığını, mağaraları da süt ve peynir gibi ürünleri saklamak için kullandığını hatırlattı. Babasının ölümünün ardından bölgenin kendilerine kaldığını anlatan Kurt, çeşitli işler yaptıktan sonra bu mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleştiğini anlattı.
© AA / Bayram AyhanBugüne kadar yaptığı 4 evlilikten toplam 20 çocuğunun dünyaya geldiğini, 2'sinin çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kurt, "9 oğlum, 9 kızım var. Çocuklarımdan bazıları İstanbul'da, bir oğlum Manisa'da. Malatya'da yaşayan çocuklarım da var. Eşim Kiraz ile depremden sonra buradan ayrılmıştım, şimdi geri döndüm. Tüm çocuklarımın hepsi bu mağarada yetişti, büyüdü" ifadelerini kullandı.
18 çocuğunu mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum' - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Bayram Ayhan
Bugüne kadar yaptığı 4 evlilikten toplam 20 çocuğunun dünyaya geldiğini, 2'sinin çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kurt, "9 oğlum, 9 kızım var. Çocuklarımdan bazıları İstanbul'da, bir oğlum Manisa'da. Malatya'da yaşayan çocuklarım da var. Eşim Kiraz ile depremden sonra buradan ayrılmıştım, şimdi geri döndüm. Tüm çocuklarımın hepsi bu mağarada yetişti, büyüdü" ifadelerini kullandı.
© AA / Bayram AyhanKurt, şimdiye kadar 4 evlilik yaptığını, ilk eşinin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir dönem köyün muhtarlığını da yaptım. Dürbünle etrafı izler, muhtarlık yapardım. Muhtarlık dönemimde bu mağaraların köy halkı tarafından kullanılmasını sağladım. Burada mutluyum" dedi.
18 çocuğunu mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum' - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Bayram Ayhan
Kurt, şimdiye kadar 4 evlilik yaptığını, ilk eşinin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir dönem köyün muhtarlığını da yaptım. Dürbünle etrafı izler, muhtarlık yapardım. Muhtarlık dönemimde bu mağaraların köy halkı tarafından kullanılmasını sağladım. Burada mutluyum" dedi.
© AA / Bayram AyhanBazı zamanlarda çocuklarının yanına gitmek için kentten ayrıldığını ifade eden Kurt, "Ayrıldığımda çok özlüyorum. Ayrılmak istemiyorum. Bazen eşim falan gelmek istemiyor ama ben buradan uzakta kalamıyorum" diye konuştu.
18 çocuğunu mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum' - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Bayram Ayhan
Bazı zamanlarda çocuklarının yanına gitmek için kentten ayrıldığını ifade eden Kurt, "Ayrıldığımda çok özlüyorum. Ayrılmak istemiyorum. Bazen eşim falan gelmek istemiyor ama ben buradan uzakta kalamıyorum" diye konuştu.
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