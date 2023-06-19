18 çocuğunu eve dönüştürdüğü mağarada büyüttü: 'Burada mutluyum, ayrıldığımda özlüyorum'

© AA / Bayram Ayhan Kurt, atalarının bu bölgeyi yaylalık olarak kullandığını, mağaraları da süt ve peynir gibi ürünleri saklamak için kullandığını hatırlattı. Babasının ölümünün ardından bölgenin kendilerine kaldığını anlatan Kurt, çeşitli işler yaptıktan sonra bu mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleştiğini anlattı.