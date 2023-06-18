https://sputniknews.com.tr/20230618/suudi-arabistandan-turkiye-ve-suriyedeki-depremzedeler-icin-17-yardim-ucagi-1072592745.html
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 17. yardım uçağı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 17. yardım uçağı
Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 17... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T02:27+0300
2023-06-18T02:27+0300
2023-06-18T02:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
suudi arabistan
kral selman bin abdulaziz
muhammed bin selman
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda 90 tonluk tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 17 uçak gönderilmiş oldu.Suudi Arabistan'dan gönderilen 16. yardım uçağı 14 Mart'ta Gaziantep'e ulaşmıştı.Katar Kızılayı da geçen günlerde, yetim kalan depremzede çocukların barınması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul'da "Hayat Şehir" adlı bir kompleks inşa edeceğini duyurmuştu.Komplekste barınmanın yanı sıra sağlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ile çocuklara psikolojik destek sağlanması da planlanıyor.
kahramanmaraş
suudi arabistan
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deprem, kahramanmaraş, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, muhammed bin selman
deprem, kahramanmaraş, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, muhammed bin selman
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 17. yardım uçağı
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Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 17. yardım uçağını gönderdiğini duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda 90 tonluk tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.
Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 17 uçak gönderilmiş oldu.
Suudi Arabistan'dan gönderilen 16. yardım uçağı 14 Mart'ta Gaziantep'e ulaşmıştı.
Katar Kızılayı da geçen günlerde, yetim kalan depremzede çocukların barınması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul'da "Hayat Şehir" adlı bir kompleks inşa edeceğini duyurmuştu.
Komplekste barınmanın yanı sıra sağlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ile çocuklara psikolojik destek sağlanması da planlanıyor.