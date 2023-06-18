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https://sputniknews.com.tr/20230618/otellerde-bayram-tarifesi-10-bin-tlden-basliyor-500-bin-tlyi-asiyor-1072594165.html
Otellerde bayram tarifesi: 10 bin TL’den başlıyor 500 bin TL’yi aşıyor
Otellerde bayram tarifesi: 10 bin TL’den başlıyor 500 bin TL’yi aşıyor
Otellerde bu yıl fiyatlar yüzde 100'e yakın artış gösteriyor. 8 gece için ortalama 25 bin ila 50 bin TL'lik bir bütçe ortaya çıkıyor. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T09:50+0300
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fiyat
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Okulların kapanması ve bayram tatilinin yaklaşması ile beraber oteller de fiyatlarını güncelledi.Hürriyet’te yer alan habere göre, çoğu bölgede geçen yıla göre yüzde 100’e varan artışlar mevcut. 9 günlük tatilde iki kişilik bir otelin en uygun seçeneği 10 bin TL. 5 yıldızlı ultra her şey dahil otellerde hesap 200 bin TL’den başlarken 500 bin TL’yi aşabiliyor. Oda kahvaltı şeklinde iyi bir otelde konaklama yapılmak istenirse de bir çiftin 8 gece için ortalama 25 bin ila 50 bin TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarması gerekiyor.Bazı gözde tatil beldelerinde bayram tatilindeki fiyatlar ortalama şöyle:
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türkiye, tatil, fiyat, ekonomi, zam
türkiye, tatil, fiyat, ekonomi, zam

Otellerde bayram tarifesi: 10 bin TL’den başlıyor 500 bin TL’yi aşıyor

09:50 18.06.2023
© İHAAntalya'da bayram rezervasyon oranı yüzde 80'e ulaştı
Antalya'da bayram rezervasyon oranı yüzde 80'e ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© İHA
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Otellerde bu yıl fiyatlar yüzde 100'e yakın artış gösteriyor. 8 gece için ortalama 25 bin ila 50 bin TL'lik bir bütçe ortaya çıkıyor.
Okulların kapanması ve bayram tatilinin yaklaşması ile beraber oteller de fiyatlarını güncelledi.
Hürriyet’te yer alan habere göre, çoğu bölgede geçen yıla göre yüzde 100’e varan artışlar mevcut. 9 günlük tatilde iki kişilik bir otelin en uygun seçeneği 10 bin TL. 5 yıldızlı ultra her şey dahil otellerde hesap 200 bin TL’den başlarken 500 bin TL’yi aşabiliyor. Oda kahvaltı şeklinde iyi bir otelde konaklama yapılmak istenirse de bir çiftin 8 gece için ortalama 25 bin ila 50 bin TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarması gerekiyor.
Bazı gözde tatil beldelerinde bayram tatilindeki fiyatlar ortalama şöyle:
Çeşme | İzmir’in gözde tatil bölgesi Çeşme ve Alaçatı’da en uygun otellerin fiyatları diğer bölgelere göre daha yüksek. Bölgedeki otellerin büyük kısmı oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriyor. Geçen seneye göre pansiyonların fiyatları da en az iki kat artmış durumda. Bayram döneminde sadece oda seçenekli iki kişilik en uygun pansiyon 15 bin TL’den başlıyor. Alaçatı’da bulunan butik otellerin fiyatları ise oda kahvaltı dahil ortalama 23 bin TL’den başlıyor, en yüksek fiyatlı otel ise yaklaşık 150 bin TL.
Marmaris | Muğla’nın Marmaris bölgesinde sadece oda veya oda-kahvaltılı apart veya pansiyonlarda fiyatlar iki kişi için söz konusu dönemde yaklaşık 10 bin TL’den başlıyor. Marmaris bölgesinde ultra her şey dahil otel çok az bulunuyor. Her şey dahil otellerde ise fiyatlar ortalama 60 bin TL. Söz konusu dönemde bölgenin en pahalı otelinde konaklamanın bedeli 355 bin TL.
Belek | En çok tercih edilen Antalya Belek’te sadece oda alabileceğiniz apart ya da pansiyonların 8 gecelik en uygun fiyatı ortalama 12 bin ila 20 bin TL arasında. 8 gecelik her şey dahil 5 yıldızlı bir otelde en düşük ücret yaklaşık 40 bin TL’den başlıyor, 200 bin TL’yi bulabiliyor. Bu dönemde bölgedeki en pahalı otelin fiyatı ise 500 bin TL’yi aşıyor.
Fethiye | Muğla’nın diğer adresi Fethiye bölgesinde apart otellerde yine 10-15 bin TL civarı oda bulmak mümkün. Ölüdeniz bölgesinde plaja yakın bulunan butik otellerde ise fiyatlar 40-60 bin TL arasındayken bölgenin en pahalı oteli 150 TL’yi buluyor.
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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14 Haziran , 12:27
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