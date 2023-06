Otellerde bayram tarifesi: 10 bin TL’den başlıyor 500 bin TL’yi aşıyor

Marmaris | Muğla’nın Marmaris bölgesinde sadece oda veya oda-kahvaltılı apart veya pansiyonlarda fiyatlar iki kişi için söz konusu dönemde yaklaşık 10 bin TL’den başlıyor. Marmaris bölgesinde ultra her şey dahil otel çok az bulunuyor. Her şey dahil otellerde ise fiyatlar ortalama 60 bin TL. Söz konusu dönemde bölgenin en pahalı otelinde konaklamanın bedeli 355 bin TL.