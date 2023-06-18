https://sputniknews.com.tr/20230618/moldova-nato-ile-ortak-savunma-projelerimiz-bir-yilda-uc-katina-cikti-1072598656.html

Moldova: NATO ile ortak savunma projelerimiz bir yılda üç katına çıktı

Moldova: NATO ile ortak savunma projelerimiz bir yılda üç katına çıktı

Moldova'nın Belçika Büyükelçisi Viorel Cibotaru, ülkesinin NATO'nun genişletilmiş desteğiyle Kişinev'in savunma kabiliyetlerini güçlendirme programı... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T23:32+0300

2023-06-18T23:32+0300

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işbirliği

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Moldova'nın Belçika Büyükelçisi Viorel Cibotaru, ülkesinin NATO ile savunma işbirliğinin son bir yılda genişletildiğini belirtti.Ülkenin kamu yayın kurumu Radyo Moldova'ya konuşan Cibotaru, "NATO, Moldova'dan yardım taleplerini formüle etmesini istedi. Listeyi inceledikten sonra NATO, personel desteği ve genişletilmiş destek içeren siyasi bir karar aldı. Mayıs 2022'de kağıt üzerinde altı proje ve üç gerçek proje vardı, şimdi ortak 18 projemiz var" dedi.Büyükelçi, ayrıca Moldova'nın ordunun organizasyonu ve kolluk kuvvetlerinin eğitimiyle ilgili destek talebinde bulunduğunu belirterek, tüm projelerin üç ila altı aylık bir süre zarfında gerçekleştirilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.Ocak ayında Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Politico gazetesine verdiği mülakatta, ülkenin NATO'ya kabul edilmesi için tarafsızlıktan vazgeçmesi gerektiğini savunmuştu.Bununla beraber Sandu, Moldovalıların NATO ile yakınlaşmak istediklerine karar vermeleri halinde anayasanın tarafsızlık maddesinin gözden geçirilebileceğini ifade etmişti.Moldova'nın başkenti Kişinev'de halihazırda NATO'nun 2017'den beri faaliyet gösteren bir enformasyon merkezi bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-disisleri-moldovanin-nato-ile-yakinlasmasi-kisinevin-egemenlik-kaybina-yol-acabilir-1069489830.html

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