https://sputniknews.com.tr/20230618/moldova-nato-ile-ortak-savunma-projelerimiz-bir-yilda-uc-katina-cikti-1072598656.html
Moldova: NATO ile ortak savunma projelerimiz bir yılda üç katına çıktı
Moldova: NATO ile ortak savunma projelerimiz bir yılda üç katına çıktı
Moldova'nın Belçika Büyükelçisi Viorel Cibotaru, ülkesinin NATO'nun genişletilmiş desteğiyle Kişinev'in savunma kabiliyetlerini güçlendirme programı... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T23:32+0300
2023-06-18T23:32+0300
2023-06-18T23:32+0300
dünya
nato
moldova
işbirliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3e43ebc9a42a704aca9debf498f10fd.jpg
Moldova'nın Belçika Büyükelçisi Viorel Cibotaru, ülkesinin NATO ile savunma işbirliğinin son bir yılda genişletildiğini belirtti.Ülkenin kamu yayın kurumu Radyo Moldova'ya konuşan Cibotaru, "NATO, Moldova'dan yardım taleplerini formüle etmesini istedi. Listeyi inceledikten sonra NATO, personel desteği ve genişletilmiş destek içeren siyasi bir karar aldı. Mayıs 2022'de kağıt üzerinde altı proje ve üç gerçek proje vardı, şimdi ortak 18 projemiz var" dedi.Büyükelçi, ayrıca Moldova'nın ordunun organizasyonu ve kolluk kuvvetlerinin eğitimiyle ilgili destek talebinde bulunduğunu belirterek, tüm projelerin üç ila altı aylık bir süre zarfında gerçekleştirilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.Ocak ayında Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Politico gazetesine verdiği mülakatta, ülkenin NATO'ya kabul edilmesi için tarafsızlıktan vazgeçmesi gerektiğini savunmuştu.Bununla beraber Sandu, Moldovalıların NATO ile yakınlaşmak istediklerine karar vermeleri halinde anayasanın tarafsızlık maddesinin gözden geçirilebileceğini ifade etmişti.Moldova'nın başkenti Kişinev'de halihazırda NATO'nun 2017'den beri faaliyet gösteren bir enformasyon merkezi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-disisleri-moldovanin-nato-ile-yakinlasmasi-kisinevin-egemenlik-kaybina-yol-acabilir-1069489830.html
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ea4d9c278f1fbee9bc67781c5d333039.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, moldova, işbirliği
Moldova: NATO ile ortak savunma projelerimiz bir yılda üç katına çıktı
Abone ol
Moldova'nın Belçika Büyükelçisi Viorel Cibotaru, ülkesinin NATO'nun genişletilmiş desteğiyle Kişinev'in savunma kabiliyetlerini güçlendirme programı kapsamındaki projelerinin son bir yılda üç kat artarak altıdan 18'e çıktığını söyledi.
Moldova'nın Belçika Büyükelçisi Viorel Cibotaru, ülkesinin NATO ile savunma işbirliğinin son bir yılda genişletildiğini belirtti.
Ülkenin kamu yayın kurumu Radyo Moldova'ya konuşan Cibotaru, "NATO, Moldova'dan yardım taleplerini formüle etmesini istedi. Listeyi inceledikten sonra NATO, personel desteği ve genişletilmiş destek içeren siyasi bir karar aldı. Mayıs 2022'de kağıt üzerinde altı proje ve üç gerçek proje vardı, şimdi ortak 18 projemiz var" dedi.
Büyükelçi, ayrıca Moldova'nın ordunun organizasyonu ve kolluk kuvvetlerinin eğitimiyle ilgili destek talebinde bulunduğunu belirterek, tüm projelerin üç ila altı aylık bir süre zarfında gerçekleştirilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.
Ocak ayında Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Politico gazetesine verdiği mülakatta, ülkenin NATO'ya kabul edilmesi için tarafsızlıktan vazgeçmesi gerektiğini savunmuştu.
Bununla beraber Sandu, Moldovalıların NATO ile yakınlaşmak istediklerine karar vermeleri halinde anayasanın tarafsızlık maddesinin gözden geçirilebileceğini ifade etmişti.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de halihazırda NATO'nun 2017'den beri faaliyet gösteren bir enformasyon merkezi bulunuyor.