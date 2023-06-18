https://sputniknews.com.tr/20230618/meteorolojiden-bircok-il-icin-saganak-yagis-uyarisi--1072598779.html

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T14:00+0300

2023-06-18T14:00+0300

2023-06-18T23:42+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Sağanak yağışın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı