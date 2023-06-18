https://sputniknews.com.tr/20230618/meteorolojiden-bircok-il-icin-saganak-yagis-uyarisi--1072598779.html
Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T14:00+0300
2023-06-18T14:00+0300
2023-06-18T23:42+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Sağanak yağışın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
14:00 18.06.2023 (güncellendi: 23:42 18.06.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Sağanak yağışın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.