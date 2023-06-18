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Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T14:00+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Sağanak yağışın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

14:00 18.06.2023 (güncellendi: 23:42 18.06.2023)
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZMersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Sağanak yağışın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. Beklenen yağış öncesi Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
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