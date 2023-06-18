https://sputniknews.com.tr/20230618/kargo-paketinden-cam-tupler-icinde-76-tarantula-cikti-1072596856.html
Kargo paketinden cam tüpler içinde 76 tarantula çıktı
Kargo paketinden cam tüpler içinde 76 tarantula çıktı
Marmaris'te Polonya'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T11:20+0300
2023-06-18T11:20+0300
2023-06-18T23:01+0300
türkiye
kargo
tarantula
ticaret bakanlığı
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Gümrük muhafaza ekiplerince, Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderilen bir kargoda 76 tarantula ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında 'şüpheli' bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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kargo, tarantula, ticaret bakanlığı
kargo, tarantula, ticaret bakanlığı
Kargo paketinden cam tüpler içinde 76 tarantula çıktı
11:20 18.06.2023 (güncellendi: 23:01 18.06.2023) Abone ol
Marmaris'te Polonya'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi.
Gümrük muhafaza ekiplerince, Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderilen bir kargoda 76 tarantula ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.
Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında 'şüpheli' bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.
Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.
Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.