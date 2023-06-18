https://sputniknews.com.tr/20230618/kargo-paketinden-cam-tupler-icinde-76-tarantula-cikti-1072596856.html

Kargo paketinden cam tüpler içinde 76 tarantula çıktı

Kargo paketinden cam tüpler içinde 76 tarantula çıktı

Marmaris'te Polonya'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T11:20+0300

2023-06-18T11:20+0300

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türkiye

kargo

tarantula

ticaret bakanlığı

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Gümrük muhafaza ekiplerince, Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderilen bir kargoda 76 tarantula ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında 'şüpheli' bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

türkiye

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kargo, tarantula, ticaret bakanlığı