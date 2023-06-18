https://sputniknews.com.tr/20230618/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1072591861.html
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T01:36+0300
2023-06-18T01:36+0300
2023-06-18T01:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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deprem, kahramanmaraş, deprem
deprem, kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.