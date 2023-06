https://sputniknews.com.tr/20230618/kahovka-hidroelektrik-santralinin-yikilmasi-sonucu-olu-sayisi-35e-yukseldi-1072597159.html

Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin yıkılması sonucu ölü sayısı 35’e yükseldi

Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin yıkılması sonucu ölü sayısı 35’e yükseldi

Rusya'nın Herson bölgesindeki idaresinin başkanı Andrey Alekseyenko, Kahovka Hidroelektrik Santralinin (HES) yıkılmasının sonuçlarının etkili olduğu Herson... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kahovka HES’in yıkılmasının sonucunda Herson bölgesinde can kaybı sayısının 35'e yükseldiğini ifade etti.Rus yetkili, “Maalesef can kaybı sayısı 35’e yükseldi” ifadelerini kullandı.Uzmanların gün içinde kapı kapı ziyaretler gerçekleştirdiğini ve etkilenen üç bölgenin her birinde su baskınının etkilerini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını aktaran Alekseyenko, veterinerlerin ve kamu hizmetleri ekiplerinin şimdiye kadar bine yakın ölü hayvan cesedi toplayıp imha ettiğini, hayvanların telef oldukların yerlerin dezenfekte edildiğini vurguladı.Alekseyenko ayrıca salgın hastalıkların önlenmesi için evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının aşılama çalışmalarının devam ettiğini, savunma ve acil durumlar bakanlıklarının araçları ile mezarlıkların, caddelerin ve çeşitli tesislerin dezenfeksiyonunun yapıldığını ifade etti.

