https://sputniknews.com.tr/20230618/istanbulda-bazi-metro-hatlari-kapatilacak-1072590960.html
İstanbul'da bazı metro hatları kapatılacak
İstanbul'da bazı metro hatları kapatılacak
Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T00:25+0300
2023-06-18T00:25+0300
2023-06-18T00:25+0300
türkiye
metro
taksim
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Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları açıkladı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.
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metro, taksim
İstanbul'da bazı metro hatları kapatılacak
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Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları açıkladı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.