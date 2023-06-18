https://sputniknews.com.tr/20230618/istanbulda-bazi-metro-hatlari-kapatilacak-1072590960.html

İstanbul'da bazı metro hatları kapatılacak

İstanbul'da bazı metro hatları kapatılacak

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T00:25+0300

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türkiye

metro

taksim

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Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları açıkladı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

türkiye

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