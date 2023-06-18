https://sputniknews.com.tr/20230618/israilden-misir-ve-filistin-yonetimi-ile-gazzede-ortak-dogalgaz-projesine-onay-1072595743.html

İsrail'den Mısır ve Filistin Yönetimi ile Gazze'de ortak doğalgaz projesine onay

İsrail'den Mısır ve Filistin Yönetimi ile Gazze'de ortak doğalgaz projesine onay

İsrail Başbakanlık Ofisi, Tel Aviv'in Mısırlı yetkililer ve Filistin Yönetimi ile koordinasyon halinde Gazze Şeridi açıklarındaki Gaza Marine doğalgaz... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T22:32+0300

2023-06-18T22:32+0300

2023-06-18T22:32+0300

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israil

filistin

doğalgaz

mısır

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İsrail, Mısır ve Fililstin Bölgesel Yönetimi ile koordinasyon halinde Gazze Şeridi açıklarında bulunan Gaza Marine doğalgaz sahasının geliştirilmesine onay verdi.Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Projenin hayata geçirilmesi, İsrail devletinin konuyla ilgili güvenlik ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla, Filistin Yönetimi ile koordinasyon halinde güvenlik birimleri arasındaki eşgüdüme ve Mısır ile doğrudan diyaloğa ve Ulusal Güvenlik Konseyi liderliğinde bakanlıklar arası personel çalışmasının tamamlanmasına tabidir" denildi.İsrail medyası, Gazze Deniz sahasını geliştirme projesinin hayata geçirilmesinin Filistin bütçesine milyarlarca şekel katkıda bulunacağını kaydetti.2000'de keşfedilen Gaza Marine gaz sahasının Filistin makamlarının enerji ihtiyacını tamamen karşılayabileceği ve çıkarılan gazın bir kısmının başka ülkelere de ihraç edilebileceği tahmin ediliyor.Ancak İsrailli yayın kuruluşu Arutz Sheva'ya göre Tel Aviv, Hamas'ın sahanın geliştirilmesini sabote edebileceğini öne sürüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230614/cinden-filistin-sorunun-cozumu-icin-baris-muzakerelerine-donus-cagrisi-1072460800.html

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