https://sputniknews.com.tr/20230618/hindistanda-asiri-sicaklar-nedeniyle-98-kisi-oldu-1072595501.html
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 98 kişi öldü
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 98 kişi öldü
Hindistan’ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası 98 kişinin ölümüne neden oldu. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T22:24+0300
2023-06-18T22:24+0300
2023-06-18T22:24+0300
yaşam
hindistan
aşırı sıcaklar
can kaybı
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Hindustan Times’ın haberine göre ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 54 kişi ve Bihar eyaletinde 44 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.Uttar Pradeş Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.İki eyalette de sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı bildirildi.Bihar eyaletinin başkenti Patna’da tüm okulların 24 Haziran’a kadar tatil edildiği duyuruldu.
hindistan
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, aşırı sıcaklar, can kaybı
hindistan, aşırı sıcaklar, can kaybı
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 98 kişi öldü
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Hindistan’ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası 98 kişinin ölümüne neden oldu.
Hindustan Times’ın haberine göre ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 54 kişi ve Bihar eyaletinde 44 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Uttar Pradeş Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
İki eyalette de sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı bildirildi.
Bihar eyaletinin başkenti Patna’da tüm okulların 24 Haziran’a kadar tatil edildiği duyuruldu.