https://sputniknews.com.tr/20230618/goc-idaresi-baskanligi-turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-253-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1072592623.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 253 düzensiz göçmenin... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T02:20+0300
2023-06-18T02:20+0300
2023-06-18T02:20+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
düzensiz göç
yasadışı göç
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
afganistan
pakistan
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 864'ü Afganistan, 80'i Pakistan ve 2181'i ise diğer uyruklardan olmak üzere 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 581'i Afganistan, 55'i Pakistan ve 1617'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-15 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 170'i Afganistan, 1925'i Pakistan ve 28 bin 707'si diğer uyruklardan olmak üzere 44 bin 802'ye ulaştı.Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 112 bin 418 oldu.Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 244'ü Afganistan, 1306'sı Pakistan ve 10 bin 719'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 269 düzensiz göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 1357 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.
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içişleri bakanlığı, düzensiz göç, yasadışı göç, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, afganistan, pakistan
içişleri bakanlığı, düzensiz göç, yasadışı göç, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, afganistan, pakistan
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 253 düzensiz göçmenin sınırdışı edildiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 864'ü Afganistan, 80'i Pakistan ve 2181'i ise diğer uyruklardan olmak üzere 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 581'i Afganistan, 55'i Pakistan ve 1617'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-15 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 170'i Afganistan, 1925'i Pakistan ve 28 bin 707'si diğer uyruklardan olmak üzere 44 bin 802'ye ulaştı.
Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 112 bin 418 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 244'ü Afganistan, 1306'sı Pakistan ve 10 bin 719'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 269 düzensiz göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında 1357 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.