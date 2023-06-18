Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:06
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:27
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:36
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230618/goc-idaresi-baskanligi-turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-253-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1072592623.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 253 düzensiz göçmenin... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T02:20+0300
2023-06-18T02:20+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
düzensiz göç
yasadışı göç
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
afganistan
pakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057916658_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f557ec15b7e7dd29e32011b17ea68b5b.jpg
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 864'ü Afganistan, 80'i Pakistan ve 2181'i ise diğer uyruklardan olmak üzere 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 581'i Afganistan, 55'i Pakistan ve 1617'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-15 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 170'i Afganistan, 1925'i Pakistan ve 28 bin 707'si diğer uyruklardan olmak üzere 44 bin 802'ye ulaştı.Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 112 bin 418 oldu.Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 244'ü Afganistan, 1306'sı Pakistan ve 10 bin 719'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 269 düzensiz göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 1357 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.
türkiye
afganistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057916658_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_2d9cb3f3f1e9c3ac51982de4e1d3befb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, düzensiz göç, yasadışı göç, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, afganistan, pakistan
içişleri bakanlığı, düzensiz göç, yasadışı göç, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, afganistan, pakistan

Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

02:20 18.06.2023
© AAAfganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 253 düzensiz göçmenin sınırdışı edildiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 864'ü Afganistan, 80'i Pakistan ve 2181'i ise diğer uyruklardan olmak üzere 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 581'i Afganistan, 55'i Pakistan ve 1617'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 253 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-15 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 170'i Afganistan, 1925'i Pakistan ve 28 bin 707'si diğer uyruklardan olmak üzere 44 bin 802'ye ulaştı.
Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 112 bin 418 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 244'ü Afganistan, 1306'sı Pakistan ve 10 bin 719'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 269 düzensiz göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında 1357 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала