https://sputniknews.com.tr/20230618/cumhurbaskani-erdogan-torununun-mezuniyet-torenine-katildi-1072590863.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T00:20+0300
2023-06-18T00:20+0300
2023-06-18T00:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mezuniyet
mezuniyet töreni
ali tahir erdoğan
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Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
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recep tayyip erdoğan, mezuniyet, mezuniyet töreni, ali tahir erdoğan
recep tayyip erdoğan, mezuniyet, mezuniyet töreni, ali tahir erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı.
Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.