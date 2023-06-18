https://sputniknews.com.tr/20230618/cumhurbaskani-erdogan-torununun-mezuniyet-torenine-katildi-1072590863.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T00:20+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

mezuniyet

mezuniyet töreni

ali tahir erdoğan

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Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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recep tayyip erdoğan, mezuniyet, mezuniyet töreni, ali tahir erdoğan