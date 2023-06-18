https://sputniknews.com.tr/20230618/cezaevine-uyusturucu-sokmaya-calistigi-one-surulen-avukat-tutuklandi-1072593190.html

Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen avukat tutuklandı

Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen avukat tutuklandı

İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı iddia edilen avukat tutuklandı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T02:51+0300

2023-06-18T02:51+0300

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türkiye

uyuşturucu

izmir

avukat

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İzmir Barosu'na kayıtlı avukat E.Y'nin Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu sokmaya çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Kuruma giriş yapan E.Y'nin cumhuriyet savcısı denetiminde ve kurum müdürü eşliğinde yapılan üst aramasında farklı türlerde 4 paket uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin görüşmek için geldiği R.P. hakkında da işlem yapıldı.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat E.Y. tutuklandı. Hükümlü R.P. hakkında da bu suçtan da tutuklama kararı verildi.

türkiye

izmir

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uyuşturucu, izmir, avukat