https://sputniknews.com.tr/20230618/cezaevine-uyusturucu-sokmaya-calistigi-one-surulen-avukat-tutuklandi-1072593190.html
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen avukat tutuklandı
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen avukat tutuklandı
İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı iddia edilen avukat tutuklandı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T02:51+0300
2023-06-18T02:51+0300
2023-06-18T02:51+0300
türkiye
uyuşturucu
izmir
avukat
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İzmir Barosu'na kayıtlı avukat E.Y'nin Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu sokmaya çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Kuruma giriş yapan E.Y'nin cumhuriyet savcısı denetiminde ve kurum müdürü eşliğinde yapılan üst aramasında farklı türlerde 4 paket uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin görüşmek için geldiği R.P. hakkında da işlem yapıldı.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat E.Y. tutuklandı. Hükümlü R.P. hakkında da bu suçtan da tutuklama kararı verildi.
türkiye
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uyuşturucu, izmir, avukat
uyuşturucu, izmir, avukat
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen avukat tutuklandı
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İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı iddia edilen avukat tutuklandı.
İzmir Barosu'na kayıtlı avukat E.Y'nin Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu sokmaya çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kuruma giriş yapan E.Y'nin cumhuriyet savcısı denetiminde ve kurum müdürü eşliğinde yapılan üst aramasında farklı türlerde 4 paket uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin görüşmek için geldiği R.P. hakkında da işlem yapıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat E.Y. tutuklandı. Hükümlü R.P. hakkında da bu suçtan da tutuklama kararı verildi.