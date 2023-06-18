https://sputniknews.com.tr/20230618/bakan-tekinden-ogretmenlere-zorunlu-hizmet-affi-aciklamasi-1072590586.html
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' açıklaması
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini açıkladı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T00:08+0300
2023-06-18T00:08+0300
2023-06-18T00:08+0300
türkiye
türkiye
yusuf tekin
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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını belirtti.
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türkiye, yusuf tekin
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' açıklaması
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini açıkladı.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını belirtti.
Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah.