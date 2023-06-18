https://sputniknews.com.tr/20230618/afad-duyurdu-malatyada-46-buyuklugunde-deprem-1072595603.html

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T22:27+0300

2023-06-18T22:27+0300

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türkiye

deprem

malatya

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36’da merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.AFAD'dan açıklamaAFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.Pütürge Kaymakamı Özgü Özen yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230617/naci-gorurden-van-depremi-degerlendirmesi-bu-bolge-surekli-yukseliyor-1072574901.html

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