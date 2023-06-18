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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36’da merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.AFAD'dan açıklamaAFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.Pütürge Kaymakamı Özgü Özen yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230617/naci-gorurden-van-depremi-degerlendirmesi-bu-bolge-surekli-yukseliyor-1072574901.html
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

22:27 18.06.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© AA
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AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36’da merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan açıklama

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Pütürge Kaymakamı Özgü Özen yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
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