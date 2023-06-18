https://sputniknews.com.tr/20230618/afad-duyurdu-malatyada-46-buyuklugunde-deprem-1072595603.html
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T22:27+0300
2023-06-18T22:27+0300
2023-06-18T22:27+0300
türkiye
deprem
malatya
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36’da merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.AFAD'dan açıklamaAFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.Pütürge Kaymakamı Özgü Özen yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230617/naci-gorurden-van-depremi-degerlendirmesi-bu-bolge-surekli-yukseliyor-1072574901.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya deprem, malatya son dakika deprem, afad son depremler
malatya deprem, malatya son dakika deprem, afad son depremler
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Abone ol
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36’da merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan açıklama
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Pütürge Kaymakamı Özgü Özen yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun" dedi.