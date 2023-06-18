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ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi
ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de dün farklı eyaletlerde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T22:02+0300
2023-06-18T22:02+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
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Washington eyaleti Grant Bölgesi polis yetkililerine göre, cumartesi akşamı düzenlenen bir festival kapsamında Gorge Amfitiyatrosu'nun yakınındaki kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda ise bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.Illinois eyaletinde ise DuPage Bölgesi Polisi, cumartesi gece yarısı ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen 'Haziran 19' (Juneteenth) kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.Yetkililer, bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı.Saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen 'Haziran 19' (Juneteenth) günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre, ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230617/abd-baskani-biden-silah-endustrisini-yenecegiz-1072567928.html
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abd, silahlı saldırı
abd, silahlı saldırı

ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi

22:02 18.06.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNANABD - polis
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNAN
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ABD'de dün farklı eyaletlerde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Washington eyaleti Grant Bölgesi polis yetkililerine göre, cumartesi akşamı düzenlenen bir festival kapsamında Gorge Amfitiyatrosu'nun yakınındaki kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda ise bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Illinois eyaletinde ise DuPage Bölgesi Polisi, cumartesi gece yarısı ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen 'Haziran 19' (Juneteenth) kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yetkililer, bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı.
Saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen 'Haziran 19' (Juneteenth) günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.
Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.
Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre, ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
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ABD Başkanı Biden: Silah endüstrisini yeneceğiz
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