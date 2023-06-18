https://sputniknews.com.tr/20230618/8-aylik-bebegini-banyoda-yikarken-hayatini-kaybetti-1072594051.html

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken hayatını kaybetti

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken hayatını kaybetti

Denizli’de matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki kadın, 8 ay önce dünyaya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T09:39+0300

2023-06-18T09:39+0300

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türkiye

denizli

kalp krizi

kadın

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Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki 1903 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray (32), 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı. Çaray’ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi. Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü. Yapılan incelemede annenin hayatını kaybettiği belirlendi.Evde, olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray’ın cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durulduğu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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denizli, kalp krizi, kadın