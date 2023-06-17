https://sputniknews.com.tr/20230617/ukraynaya-ait-ihalar-drujba-petrol-boru-hattina-saldiri-girisiminde-bulundu-1072576795.html

Ukrayna’ya ait İHA’lar, Drujba petrol boru hattına saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna’ya ait İHA’lar, Drujba petrol boru hattına saldırı girişiminde bulundu

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Bryansk’taki petrol pompalama istasyonuna saldırı girişiminde bulunan Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Rus hava... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T16:47+0300

2023-06-17T16:47+0300

2023-06-17T16:47+0300

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Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin gece saatlerinde Bryansk bölgesindeki Drujba petrol boru hattının geçtiği petrol pompalama istasyonuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.Bogomaz, “Gece saatlerinde, Novozıbkov kentsel bölgesindeki Rus Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birimleri, Ukrayna birliklerinin Drujba petrol pompalama istasyonuna düzenlediği saldırıyı püskürttü. Hava savunma sistemleri personelinin profesyonelliği sayesinde üç uçak tipi İHA imha edildi” ifadelerini kullandı.Rusya'nın Almetiyevsk bölgesinde başlayan Drujba petrol boru hattı Ukrayna ve Belarus sınırındaki Bryansk'tan kuzey ve güney yönünde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya ulaşıyor.

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