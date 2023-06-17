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Ticaret Bakanı Bolat: Aktif ticaret diplomasisini en hızlı şekilde devam ettireceğiz
Ticaret Bakanı Bolat: Aktif ticaret diplomasisini en hızlı şekilde devam ettireceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Aktif ticaret diplomasisini, en hızlı şekilde devam ettireceğiz, finansman desteği, ileri teknoloji, yeşil dönüşüm ve karbon sıfır... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T21:41+0300
2023-06-17T21:41+0300
ekonomi
ömer bolat
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
recep tayyip erdoğan
ihracat
ihracat
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Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan doğru ve etkili politikalarla, 2003-2022 döneminde yıllık ortalama reel olarak yüzde 5,4’lük büyüyerek küresel anlamda çok güçlü bir performans sergilendiğini söyledi.Bolat, Salgınlara, savaşlara, ham madde ve enerji krizlerine rağmen ihracatçıların, dünyanın her bir köşesinde var olma ve Türkiye’ye döviz kazandırma seferberliği ile takdire şayan bir performans gösterdiğini dile getirdi. '385 milyar dolarlık ihracat hedefini başarmak kararlılığındayız'Türkiye’nin 2002 yılında dünya ihracatından aldığı payı yüzde 0,5’ten yüzde 1,02’ye yükselttiğini belirten Bolat, "Hizmet sektörlerinde de 6 katı bir büyüklükle 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaştırmayı başardık. Böylece 2021 yılında toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak 287 milyar dolar, 2022 yılında da 345 milyar dolarlık büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. İnşallah bu yıl hedefimiz olan 265 milyar dolar olan mal ihracatını, 120 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı toplamda da 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefini başarmak kararlığındayız" ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanlığı olarak TİM çatısı altında bulunan 61 İhracatçı birliğini ve 100 bin ihracatçıyı her vesileyle desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bolat, "İhracatımızın desteklenmesi için Türk Eximbank’ın kaynaklarını artırma kararlılığındayız. Aynı zamanda ihracatçılarımıza kefalet müessesesi olarak kurmuş olduğumuz İGE AŞ ile de çok ciddi miktarda kefalet vermeyi başardık ve bunu artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. 'Dünyada Türkiyemizi bir ihracat ve lojistik üssü olarak kabul ettirmek azmindeyiz'2028 yılına yönelik olarak Türkiye’nin küresel ihracattaki payını yüzde 1,2’ye, küresel hizmet ihracatındaki payını yüzde 1,5’e yükseltmeyi hedeflediklerini bildiren Bakan Bolat, şöyle devam etti:"İhracatımızda, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye, KOBİ’lerin payını yüzde 40’a, e-ihracatın payını ise yüzde 10’a yükseltme hedefini benimsedik. Bu anlamda, ihracat pazarlarında geleneksel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek yanında aynı zamanda uzak ülkeler stratejimiz kapsamında 2028’e kadar ihracatımızı o ülkelerde 4 katı artışla 80 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz., İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejimiz kapsamında, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracatımızın payını yüzde 30’un üzerine taşımak azmindeyiz.Ayrıca, 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısını 40’a, 5 milyar dolar üzerindekileri 15’e; 10 milyar dolar üzerindekileri ise 10’a çıkarma hedefini belirledik. Aktif ticaret diplomasisini, en hızlı şekilde devam ettireceğiz, finansman desteği, ileri teknoloji, yeşil dönüşüm ve karbon sıfır politikasına uyum çalışmalarını hükümetimiz olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakan arkadaşlarımızla iş birliği içinde yapma kararlılığındayız. Hedefimiz 'made in Türkiye', yani güçlü Türkiye malı, imajını daha da pekiştirmek ve dünyada Türkiyemizi bir ihracat ve lojistik üssü olarak kabul ettirmek azmindeyiz."'Dış ticaret, gümrük ve iç ticaret politika ve uygulamalarımızda dinamik süreç izleyeceğiz'Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak vizyonlarını, "sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi", "etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı" ve "adil, rekabetçi ve istikrarlı bir ticaret ortamı" sağlamak üzere üç sac ayağı üzerine kurduklarını ifade ederek, "Dış ticaret, gümrük ve iç ticaret politika ve uygulamalarımızdaki dinamik bir süreç izleyeceğiz ve iç piyasada da adil ve istikrarlı bir ticaret ortamını yakalamak için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
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ömer bolat, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), recep tayyip erdoğan, ihracat, ihracat
ömer bolat, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), recep tayyip erdoğan, ihracat, ihracat

Ticaret Bakanı Bolat: Aktif ticaret diplomasisini en hızlı şekilde devam ettireceğiz

21:41 17.06.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Aktif ticaret diplomasisini, en hızlı şekilde devam ettireceğiz, finansman desteği, ileri teknoloji, yeşil dönüşüm ve karbon sıfır politikasına uyum çalışmalarını iş birliği içinde yapma kararlılığındayız" dedi.
Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan doğru ve etkili politikalarla, 2003-2022 döneminde yıllık ortalama reel olarak yüzde 5,4’lük büyüyerek küresel anlamda çok güçlü bir performans sergilendiğini söyledi.
Bolat, Salgınlara, savaşlara, ham madde ve enerji krizlerine rağmen ihracatçıların, dünyanın her bir köşesinde var olma ve Türkiye’ye döviz kazandırma seferberliği ile takdire şayan bir performans gösterdiğini dile getirdi.

'385 milyar dolarlık ihracat hedefini başarmak kararlılığındayız'

Türkiye’nin 2002 yılında dünya ihracatından aldığı payı yüzde 0,5’ten yüzde 1,02’ye yükselttiğini belirten Bolat, "Hizmet sektörlerinde de 6 katı bir büyüklükle 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaştırmayı başardık. Böylece 2021 yılında toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak 287 milyar dolar, 2022 yılında da 345 milyar dolarlık büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. İnşallah bu yıl hedefimiz olan 265 milyar dolar olan mal ihracatını, 120 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı toplamda da 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefini başarmak kararlığındayız" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı olarak TİM çatısı altında bulunan 61 İhracatçı birliğini ve 100 bin ihracatçıyı her vesileyle desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bolat, "İhracatımızın desteklenmesi için Türk Eximbank’ın kaynaklarını artırma kararlılığındayız. Aynı zamanda ihracatçılarımıza kefalet müessesesi olarak kurmuş olduğumuz İGE AŞ ile de çok ciddi miktarda kefalet vermeyi başardık ve bunu artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

'Dünyada Türkiyemizi bir ihracat ve lojistik üssü olarak kabul ettirmek azmindeyiz'

2028 yılına yönelik olarak Türkiye’nin küresel ihracattaki payını yüzde 1,2’ye, küresel hizmet ihracatındaki payını yüzde 1,5’e yükseltmeyi hedeflediklerini bildiren Bakan Bolat, şöyle devam etti:
"İhracatımızda, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye, KOBİ’lerin payını yüzde 40’a, e-ihracatın payını ise yüzde 10’a yükseltme hedefini benimsedik. Bu anlamda, ihracat pazarlarında geleneksel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek yanında aynı zamanda uzak ülkeler stratejimiz kapsamında 2028’e kadar ihracatımızı o ülkelerde 4 katı artışla 80 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz., İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejimiz kapsamında, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracatımızın payını yüzde 30’un üzerine taşımak azmindeyiz.
Ayrıca, 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısını 40’a, 5 milyar dolar üzerindekileri 15’e; 10 milyar dolar üzerindekileri ise 10’a çıkarma hedefini belirledik. Aktif ticaret diplomasisini, en hızlı şekilde devam ettireceğiz, finansman desteği, ileri teknoloji, yeşil dönüşüm ve karbon sıfır politikasına uyum çalışmalarını hükümetimiz olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakan arkadaşlarımızla iş birliği içinde yapma kararlılığındayız. Hedefimiz 'made in Türkiye', yani güçlü Türkiye malı, imajını daha da pekiştirmek ve dünyada Türkiyemizi bir ihracat ve lojistik üssü olarak kabul ettirmek azmindeyiz."

'Dış ticaret, gümrük ve iç ticaret politika ve uygulamalarımızda dinamik süreç izleyeceğiz'

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak vizyonlarını, "sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi", "etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı" ve "adil, rekabetçi ve istikrarlı bir ticaret ortamı" sağlamak üzere üç sac ayağı üzerine kurduklarını ifade ederek, "Dış ticaret, gümrük ve iç ticaret politika ve uygulamalarımızdaki dinamik bir süreç izleyeceğiz ve iç piyasada da adil ve istikrarlı bir ticaret ortamını yakalamak için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
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