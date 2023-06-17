https://sputniknews.com.tr/20230617/tarim-ve-orman-bakanligindan-300-milyon-tl-hibe-1072564711.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 300 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 300 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 81 ilde yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T00:12+0300

2023-06-17T00:12+0300

2023-06-17T00:12+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.Destekler, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere verilecek.Bu alanda yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 1200 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelere 300 milyon liralık hibe sağlanacak.Projeden en çok faydalanan il 33 proje ile Konya olurken, bu kenti 32 projeyle Şanlıurfa, 28 projeyle Diyarbakır, 26 projeyle Ankara ve 25 projeyle İzmir takip etti.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun. Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız" dedi.

türkiye

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ibrahim yumaklı