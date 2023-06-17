https://sputniknews.com.tr/20230617/tarihte-ilk-kanadanin-nufusu-40-milyona-ulasti-1072564833.html

Tarihte ilk: Kanada'nın nüfusu 40 milyona ulaştı

Tarihte ilk: Kanada'nın nüfusu 40 milyona ulaştı

Kanada İstatistik Kurumu (StatCan), ülkenin tarihinde ilk kez resmi olarak 40 milyon nüfus sınırını aşarak yeni bir dönüm noktasına geldiğini duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T00:33+0300

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dünya

nüfus

kanada

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Kanada'da nüfus tarihte ilk defa 40 milyon eşiğine geldi.Ülkenin istatistik kurumu StatCan'den yapılan açıklamada "16 Haziran 2023 itibariyle artık 40 milyon Kanadalı var! Bu Kanada için tarihi bir dönüm noktası ve kesinlikle kutlama sebebi. Aynı zamanda ülkenin yıllar içindeki büyümesine dönüp bakmak ve gelecek üzerine düşünmek için de harika bir fırsat" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Kanada'nın nüfusu 2022 yılında 1 milyon 50 bin 110 kişinin eklenmesiyle şu anda benzeri görülmemiş bir büyüme hızı yaşıyor.Bu, ülke tarihinde ilk kez nüfusun tek bir yıl içinde 1 milyondan fazla artış kaydetmesine işaret ediyor.StatCan ayrıca Kanada'nın 2022'de yüzde 2.7'lik bir artış oranı yakaladığını ve bunun nüfusun bir yılda yüzde 3.3 arttığı 1957'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğunu da ekledi. Açıklamada, eğilimlerin devam etmesi halinde nüfusun 2043 yılına kadar 50 milyona ulaşabileceği belirtildi.Kurum ayrıca, nüfus artışındaki mevcut eğilimlerin büyük ölçüde, 2022 istatistiklerinin yüzde 96'sını oluşturan, önemli ölçüde yüksek sayıdaki kalıcı ve geçici göçmenlerden kaynaklandığına dikkat çekti.

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