https://sputniknews.com.tr/20230617/soygu-ozel-askeri-operasyon-bolgesine-gonderilecek-silah-ve-techizati-denetledi-1072572069.html
Şoygu, özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi
Şoygu, özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Omsk bölgesindeki yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T11:27+0300
2023-06-17T11:27+0300
2023-06-17T11:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
denetim
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Omsk bölgesindeki cephanelik ve yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine sevk edilecek teçhizat ve silahların hazırlanma sürecini denetlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, bölgedeki cephanelikler ve yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek ekipman ve silahların hazırlanma sürecini denetledi. Sergey Şoygu'ya, zırhlı silah ve araçların kapsamlı bakım ve onarımının organizasyonu ile bunların askeri birimlere gönderilme hazırlıkları hakkında bilgi verildi” denildi.Şoygu’nun ayrıca, füze ve topçu silahlarının depolandığı cephanelikte, özel askeri operasyon bölgesindeki birimlere gönderilmeden önce füze ve topçu silahlarının rutin bakım ve onarımının organizasyonunu denetlediği kaydedildi.
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, denetim
rusya, ukrayna, sergey şoygu, denetim
Şoygu, özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Omsk bölgesindeki yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Omsk bölgesindeki cephanelik ve yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine sevk edilecek teçhizat ve silahların hazırlanma sürecini denetlediği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, bölgedeki cephanelikler ve yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek ekipman ve silahların hazırlanma sürecini denetledi. Sergey Şoygu'ya, zırhlı silah ve araçların kapsamlı bakım ve onarımının organizasyonu ile bunların askeri birimlere gönderilme hazırlıkları hakkında bilgi verildi” denildi.
Şoygu’nun ayrıca, füze ve topçu silahlarının depolandığı cephanelikte, özel askeri operasyon bölgesindeki birimlere gönderilmeden önce füze ve topçu silahlarının rutin bakım ve onarımının organizasyonunu denetlediği kaydedildi.