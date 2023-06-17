https://sputniknews.com.tr/20230617/soygu-ozel-askeri-operasyon-bolgesine-gonderilecek-silah-ve-techizati-denetledi-1072572069.html

Şoygu, özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi

Şoygu, özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Omsk bölgesindeki yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T11:27+0300

2023-06-17T11:27+0300

2023-06-17T11:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey şoygu

denetim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070312508_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_9cc830fc99a848ba36f994d51ef1b03f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Omsk bölgesindeki cephanelik ve yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine sevk edilecek teçhizat ve silahların hazırlanma sürecini denetlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, bölgedeki cephanelikler ve yedek üslerde özel askeri operasyon bölgesine gönderilecek ekipman ve silahların hazırlanma sürecini denetledi. Sergey Şoygu'ya, zırhlı silah ve araçların kapsamlı bakım ve onarımının organizasyonu ile bunların askeri birimlere gönderilme hazırlıkları hakkında bilgi verildi” denildi.Şoygu’nun ayrıca, füze ve topçu silahlarının depolandığı cephanelikte, özel askeri operasyon bölgesindeki birimlere gönderilmeden önce füze ve topçu silahlarının rutin bakım ve onarımının organizasyonunu denetlediği kaydedildi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, sergey şoygu, denetim