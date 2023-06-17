https://sputniknews.com.tr/20230617/sirbistanda-sel-nedeniyle-42-sehir-ve-ilcede-olaganustu-hal-ilan-edildi-1072565920.html

Sırbistan'da sel nedeniyle 42 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi

Sırbistan'da sel nedeniyle 42 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel sonucu 42 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T01:40+0300

2023-06-17T01:40+0300

2023-06-17T01:40+0300

dünya

sırbistan

olağanüstü hal

sel felaketi

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Sırbistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Acil Durum Daire Başkan Vekili Luka Causic, yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle ülke genelinde sel meydana geldiğini belirtti.Causic, "Sırbistan'da 42 şehir ve ilçede OHAL ilan edildi. Daha doğrusu 5 şehir tümüyle olağanüstü hal ilan ederken, 23 ilçenin tamamı ile 12 ilçe ve 2 şehrin de belirli yerlerinde bu durum söz konusu" dedi.Yağışların 26 Mayıs'tan bu yana belirli aralıklarla sürdüğünü ve ekiplerin ilgili bölgelerde hazır bulunduğunu aktaran Causic, bu sabah itibariyle 55 kişinin bulundukları yerden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.Causic, Makva Nehri'nin taşması sonucu ise Kraljevo şehri yakınlarındaki İbar kara yolundaki köprünün selden zarar gördüğünü ifade ederek, ülke genelinde birçok yolun trafiğe kapandığını söyledi.Çok sayıda evi ve iş yerini de su bastığını anlatan Causic, birçok nehrin taştığını kaydetti.Sırbistan Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise yağışların bugün de devam edeceği uyarısında bulunuldu.

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sırbistan, olağanüstü hal, sel felaketi