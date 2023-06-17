https://sputniknews.com.tr/20230617/rus-vekil-aksakov-rusya-onemli-projeleri-finanse-edebilecek-potansiyele-sahip-1072572268.html

Rus vekil Aksakov: Rusya önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip

Rus vekil Aksakov: Rusya önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip

Duma Milletvekili Aksakov, Rusya’nın kamu borcunu artırmadan önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T11:49+0300

2023-06-17T11:49+0300

2023-06-17T11:49+0300

dünya

anatoliy aksakov

rusya

ekonomi

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın kamu borcunu artırmadan ekonominin yapısal dönüşümüne yönelik öncelikli projeleri finanse etme imkanına sahip olduğunu söyledi.Aksakov, “Şu anda kamu borcuna dokunmamamızı sağlayacak potansiyele sahibiz. Sanayi Kalkınma Fonu, Ulusal Refah Fonu var. Şu anda mevcut olan kaynakları, ekonominin teknolojik yeniden inşası da dahil olmak üzere daha etkili bir şekilde kullanılmaları için kanalize etmek gerekiyor. Bu kaynakları mevcut bazı görevlere değil, ileriye dönük kalkınmaya yönlendirmek gerekiyor” dedi.Daha önce, Rusya’nın önde gelen bankalarından VTB Başkanı Andrey Kostin, öncelikli projeler için finansman kaynaklarından biri haline gelebilecek olan kamu borç seviyesinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

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anatoliy aksakov, rusya, ekonomi