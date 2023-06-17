https://sputniknews.com.tr/20230617/rus-vekil-aksakov-rusya-onemli-projeleri-finanse-edebilecek-potansiyele-sahip-1072572268.html
Rus vekil Aksakov: Rusya önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip
Rus vekil Aksakov: Rusya önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip
Duma Milletvekili Aksakov, Rusya’nın kamu borcunu artırmadan önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T11:49+0300
2023-06-17T11:49+0300
2023-06-17T11:49+0300
dünya
anatoliy aksakov
rusya
ekonomi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın kamu borcunu artırmadan ekonominin yapısal dönüşümüne yönelik öncelikli projeleri finanse etme imkanına sahip olduğunu söyledi.Aksakov, “Şu anda kamu borcuna dokunmamamızı sağlayacak potansiyele sahibiz. Sanayi Kalkınma Fonu, Ulusal Refah Fonu var. Şu anda mevcut olan kaynakları, ekonominin teknolojik yeniden inşası da dahil olmak üzere daha etkili bir şekilde kullanılmaları için kanalize etmek gerekiyor. Bu kaynakları mevcut bazı görevlere değil, ileriye dönük kalkınmaya yönlendirmek gerekiyor” dedi.Daha önce, Rusya’nın önde gelen bankalarından VTB Başkanı Andrey Kostin, öncelikli projeler için finansman kaynaklarından biri haline gelebilecek olan kamu borç seviyesinin artırılması çağrısında bulunmuştu.
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anatoliy aksakov, rusya, ekonomi
anatoliy aksakov, rusya, ekonomi
Rus vekil Aksakov: Rusya önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip
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Duma Milletvekili Aksakov, Rusya’nın kamu borcunu artırmadan önemli projeleri finanse edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın kamu borcunu artırmadan ekonominin yapısal dönüşümüne yönelik öncelikli projeleri finanse etme imkanına sahip olduğunu söyledi.
Aksakov, “Şu anda kamu borcuna dokunmamamızı sağlayacak potansiyele sahibiz. Sanayi Kalkınma Fonu, Ulusal Refah Fonu var. Şu anda mevcut olan kaynakları, ekonominin teknolojik yeniden inşası da dahil olmak üzere daha etkili bir şekilde kullanılmaları için kanalize etmek gerekiyor. Bu kaynakları mevcut bazı görevlere değil, ileriye dönük kalkınmaya yönlendirmek gerekiyor” dedi.
Daha önce, Rusya’nın önde gelen bankalarından VTB Başkanı Andrey Kostin, öncelikli projeler için finansman kaynaklarından biri haline gelebilecek olan kamu borç seviyesinin artırılması çağrısında bulunmuştu.