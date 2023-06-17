https://sputniknews.com.tr/20230617/rosneft-baskani-secin-avrupa-tamamen-abd-enerji-kaynaklarina-bagimli-hale-geldi-1072573345.html

Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa tamamen ABD enerji kaynaklarına bağımlı hale geldi

Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa tamamen ABD enerji kaynaklarına bağımlı hale geldi

Rosneft Başkanı İgor Seçin, Avrupa’nın gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirme politikasının başarısız olduğunu belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T12:51+0300

2023-06-17T12:51+0300

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avrupa'da enerji krizi

igor seçin

rusya

petrol

doğalgaz

rosneft

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Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen enerji panelinde, Avrupa'nın gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirme politikasının tamamen çöktüğünü, Avrupa ülkelerinin tamamen ABD enerji kaynaklarına bağımlı hale geldiğini söyledi.Seçin, “Rus gazının reddedilmesi ve diğer LNG kaynaklarının bulunmaması sonucunda, Avrupa enerji sektörü tamamen ABD'den gelen enerji kaynaklarına bağımlı hale geldi. Aslında, Avrupa'nın gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirme politikası tamamen çöktü” dedi.Ayrıca, küresel yeşil geçişin de başarısız olduğuna vurgu yapan Seçin, belirli standartları dayatan öncülerinin, bunun kaynak sahipleriyle koordine edilmesi gerektiğini anlamadıklarını belirtti.Seçin, “Tek taraflı olarak belirli standartları dayatan yeşil geçişin öncüleri, kurallarının üretim kabiliyetine ve uygun bir kaynak tabanına sahip olan ülkelerle koordine edilmesi gerektiğini henüz anlamadılar” diye konuştu.

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igor seçin, rusya, petrol, doğalgaz, rosneft