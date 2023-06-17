https://sputniknews.com.tr/20230617/peskov-putinin-spiefteki-konusmasi-dunyada-buyuk-ilgi-gordu-1072575789.html
Peskov: Putin'in SPIEF'teki konuşması dünyada büyük ilgi gördü
Peskov: Putin'in SPIEF'teki konuşması dünyada büyük ilgi gördü
Peskov, Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasının dünyada büyük ilgi gördüğünü ifade etti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T15:47+0300
2023-06-17T15:47+0300
2023-06-17T15:47+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki (SPIEF) konuşmasına dünyanın büyük ilgi gösterdiğini söyledi.Putin'in SPIEF'teki konuşmasının derin analizler gerektirdiğini vurgulayan Peskov, “Orada derinlemesine analiz gerektiren birçok önemli şey söylendi. Konuşmaya, siyasi, siyasi-diplomatik ve mali kısımlara ilgi büyük. Rus ekonomisinin durumu da derinden analiz ediliyor” dedi.Peskov, Putin'in tarihi Ukrayna anti-Semitizmi hakkındaki sözlerinin de dikkatlerden kaçmadığını kaydetti.‘Putin'in Macron ve Scholz ile telefon görüşmelerini reddettiği yönündeki iddialar doğru değil’Peskov, Rusya lideri Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmelerini reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.‘Scholz ve Macron'un Putin ile telefonda görüşmek istedikleri ancak Putin'e ulaşamadıkları’ yönündeki iddialar sorulan Peskov, ”Hayır, bu doğru değil" dedi.Şu ana kadar telefon görüşmeleri için bir talep olmadığını ve Putin'in önceki gün yabancı mevkidaşlarıyla iletişime açık olduğunu teyit ettiğini anımsatan Peskov, "Scholz da Macron da, onların temsilcileri de Rusya ile diyaloğu en üst düzeyde sürdürmenin öneminden bahsettiler. Biz de bu görüşü paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Putin'in SPIEF'teki konuşması dünyada büyük ilgi gördü
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Peskov, Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasının dünyada büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki (SPIEF) konuşmasına dünyanın büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Putin'in SPIEF'teki konuşmasının derin analizler gerektirdiğini vurgulayan Peskov, “Orada derinlemesine analiz gerektiren birçok önemli şey söylendi. Konuşmaya, siyasi, siyasi-diplomatik ve mali kısımlara ilgi büyük. Rus ekonomisinin durumu da derinden analiz ediliyor” dedi.
Peskov, Putin'in tarihi Ukrayna anti-Semitizmi hakkındaki sözlerinin de dikkatlerden kaçmadığını kaydetti.
‘Putin'in Macron ve Scholz ile telefon görüşmelerini reddettiği yönündeki iddialar doğru değil’
Peskov, Rusya lideri Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmelerini reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
‘Scholz ve Macron'un Putin ile telefonda görüşmek istedikleri ancak Putin'e ulaşamadıkları’ yönündeki iddialar sorulan Peskov, ”Hayır, bu doğru değil" dedi.
Şu ana kadar telefon görüşmeleri için bir talep olmadığını ve Putin'in önceki gün yabancı mevkidaşlarıyla iletişime açık olduğunu teyit ettiğini anımsatan Peskov, "Scholz da Macron da, onların temsilcileri de Rusya ile diyaloğu en üst düzeyde sürdürmenin öneminden bahsettiler. Biz de bu görüşü paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.