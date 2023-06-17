https://sputniknews.com.tr/20230617/peskov-almanya-rus-gazina-dayanan-rekabet-gucunu-kaybetti-1072574063.html

Peskov: Almanya, Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybetti

Peskov: Almanya, Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybetti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybettiği için ekonomisinin olumsuz etkileneceğini ifade etti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T13:34+0300

2023-06-17T13:34+0300

2023-06-17T13:34+0300

avrupa'da enerji krizi

dmitriy peskov

rusya

almanya

doğalgaz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Alman endüstrisinin büyülü rekabet gücünün büyük ölçüde Rus gazına dayandığını, bu imkanı kaybeden Almanya’nın ekonomisinin bundan olumsuz etkileneceğini söyledi.Peskov, “Alman endüstrisinin bu büyülü ve hayranlık uyandıran rekabet gücünün, ortaya çıktığı üzere, büyük ölçüde istikrarlılığı ve uygun fiyatı nedeniyle Rus gazına dayandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Almanya bu rekabet avantajlarından mahrum kaldığına göre, ekonomisi çok olumsuz şekilde etkilenecektir” dedi.Almanya, bir süre önce yayınladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, Rusya'yı dünya için en büyük tehdit olarak nitelendirmişti.

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dmitriy peskov, rusya, almanya, doğalgaz