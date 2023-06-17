https://sputniknews.com.tr/20230617/peskov-almanya-rus-gazina-dayanan-rekabet-gucunu-kaybetti-1072574063.html
Peskov: Almanya, Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybetti
Peskov: Almanya, Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybetti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybettiği için ekonomisinin olumsuz etkileneceğini ifade etti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T13:34+0300
2023-06-17T13:34+0300
2023-06-17T13:34+0300
avrupa'da enerji krizi
dmitriy peskov
rusya
almanya
doğalgaz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Alman endüstrisinin büyülü rekabet gücünün büyük ölçüde Rus gazına dayandığını, bu imkanı kaybeden Almanya’nın ekonomisinin bundan olumsuz etkileneceğini söyledi.Peskov, “Alman endüstrisinin bu büyülü ve hayranlık uyandıran rekabet gücünün, ortaya çıktığı üzere, büyük ölçüde istikrarlılığı ve uygun fiyatı nedeniyle Rus gazına dayandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Almanya bu rekabet avantajlarından mahrum kaldığına göre, ekonomisi çok olumsuz şekilde etkilenecektir” dedi.Almanya, bir süre önce yayınladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, Rusya'yı dünya için en büyük tehdit olarak nitelendirmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, rusya, almanya, doğalgaz
dmitriy peskov, rusya, almanya, doğalgaz
Peskov: Almanya, Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybetti
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Rus gazına dayanan rekabet gücünü kaybettiği için ekonomisinin olumsuz etkileneceğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Alman endüstrisinin büyülü rekabet gücünün büyük ölçüde Rus gazına dayandığını, bu imkanı kaybeden Almanya’nın ekonomisinin bundan olumsuz etkileneceğini söyledi.
Peskov, “Alman endüstrisinin bu büyülü ve hayranlık uyandıran rekabet gücünün, ortaya çıktığı üzere, büyük ölçüde istikrarlılığı ve uygun fiyatı nedeniyle Rus gazına dayandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Almanya bu rekabet avantajlarından mahrum kaldığına göre, ekonomisi çok olumsuz şekilde etkilenecektir” dedi.
Almanya, bir süre önce yayınladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, Rusya'yı dünya için en büyük tehdit olarak nitelendirmişti.