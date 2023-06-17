https://sputniknews.com.tr/20230617/naci-gorurden-van-depremi-degerlendirmesi-bu-bolge-surekli-yukseliyor-1072574901.html
Naci Görür'den Van depremi değerlendirmesi: Bu bölge sürekli yükseliyor
Naci Görür'den Van depremi değerlendirmesi: Bu bölge sürekli yükseliyor
Dün Van merkezli meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor"... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T14:30+0300
2023-06-17T14:30+0300
2023-06-17T14:30+0300
deprem
yaşam
van
naci görür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067389372_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_e6391d091e6324669058cc24c52b8fd3.jpg
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Van merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor" dedi.Görür, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle."
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067389372_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_f6227de0922332640abd602d4b9d0713.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, van, naci görür
Naci Görür'den Van depremi değerlendirmesi: Bu bölge sürekli yükseliyor
Abone ol
Dün Van merkezli meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Van merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor" dedi.
Görür, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle."