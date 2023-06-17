https://sputniknews.com.tr/20230617/naci-gorurden-van-depremi-degerlendirmesi-bu-bolge-surekli-yukseliyor-1072574901.html

Naci Görür'den Van depremi değerlendirmesi: Bu bölge sürekli yükseliyor

Naci Görür'den Van depremi değerlendirmesi: Bu bölge sürekli yükseliyor

Dün Van merkezli meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor"... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T14:30+0300

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deprem

yaşam

van

naci görür

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Van merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor" dedi.Görür, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle."

van

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deprem, van, naci görür